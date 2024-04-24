友達：身為用電大戶 透過節電抵消電價上漲壓力

面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，友達是耗電的公司，但近年每年節電效率達3%以上，抵消電價上漲，更把做法轉為商機出售。

Touch Taiwan智慧顯示展今天登場，彭双浪在記者會指出，友達透過數位轉型、綠色轉型經驗，成立碳管理平台，並推出「森林血液循環」，做好廠區、員工訓練中心「麻布山林」的森林管理。

彭双浪說，近年電價上漲，雖然友達是用電大戶，但透過每年節電，加上智慧製造省電，以及自家太陽能電廠供電，耗電增加部分已大致抵消。

他直言，人工智慧個人電腦（AI PC）很耗電，但採用低溫多晶矽（LTPS）面板省電，將是擁LTPS面板產線的台灣面板廠優勢。

彭双浪建議，產業最大隱憂在缺乏穩定電力供應，也需低碳供應，希望政府在多元能源政策下，做到穩定電力供應及低碳、減碳標準。