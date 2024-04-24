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2030年生成式AI市場規模估達1.5兆美元 軟體服務為關鍵

經濟日報／ 記者孫嘉君／台北即時報導

全球生成式AI市場正蓬勃發展，根據DIGITIMES研究中心最新發布的《AI Special Report》，全球生成式AI市場規模將快速成長，在2024年達到400億美元，2030年將成長至1.5兆美元，2022年至2030年複合成長率（CAGR）達到83%。

生成式AI的應用範圍不斷擴大，從文字、圖像到音樂等多個領域，都有著廣泛的應用。在近期引發供應鏈關注的AI手機與AI PC趨勢中，DIGITIMES研究中心分析師陳辰妃預估，2024年AI手機市場規模將接近1.5億支，且將約有4,500萬台的AI NB將優先進入AI PC市場，有望加速驗證邊緣AI應用，並推動生成式AI應用市場發展。

DIGITIMES研究中心分析師申作昊指出，當AI從雲端走入邊緣，硬體限制與模型開發成為主要挑戰，預期邊緣AI晶片發展將趨向提升領域專用性並強化軟硬整合，以滿足各類邊緣應用低功耗、高效率等需求。DIGITIMES研究中心分析師陳一帆說明，邊緣AI朝應用落地發展，將面臨微型化、適配化、規模化、平價化等四大課題，業者除開發多樣化硬體，整合開發平台與深化垂直應用，亦為邊緣AI布局關鍵。

產業方面，生成式AI快速崛起，初期將帶動台灣ICT產業鏈出口產值，包含上游晶片設計、晶片／記憶體製造、封裝等，中游PCB、被動元件和電源組件等，以及下游伺服器代工等產業類別，生成式AI有望為台灣ICT產業挹注大量訂單。

DIGITIMES研究中心分析師黃耀漢認為，目前生成式AI市場發展處於初期階段，全球市場規模將由AI運算設備硬體為主，2024年預估占比高達95％，未來5年AI相關軟體與服務市場規模占比將快速提高，預估2030年將占全球整體生成式AI比重達32%與55%，生成式AI的軟體與服務為帶動生成式AI市場成長的重要關鍵。台灣業者藉ICT產業鏈優勢下，最早獲取生成式AI市場硬體的商機，未來軟體與服務為關鍵所在，台灣業者可提早布局投入奪取市場先機。

AI 軟體

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