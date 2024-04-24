明基材在觸控展大秀先進車用顯示技術及低碳解決方案

偏光片大廠明基材料（8215）在24日開展的2024 Touch Taiwan中，展示以材料核心出發、涵蓋創新研發及永續設計等三大面向最新的車用顯示技術及低碳解決方案，藉以強化車用顯示器市場對高耐候、創新材料及低碳製造的需求趨勢。

隨著新世代車載應用的快速發展，車輛朝向為使用者「提供更舒適的空間、更豐富的即時資訊及更安全的使用」方向前進，明基材持續創新開發，對應車用市場提出以兼具視覺及空間使用舒適，且符合車廠安規的各項解決方案。

包括著重車內空間使用彈性隱私的黑色智慧調光膜天窗，除了帶來隨性自主地隱密及高透視性，也為車內垂直空間帶來車內舒適空間的享受，同時更具備隔熱效益。

此外，應用於中控顯示屏的廣視角偏光片符合ID19高對比度廣視角規格，除了提升影像品質外，同時確保汽車駕駛人擁有絕佳且具安全的顯示視野。高穿透擬態光學膜在表面裝飾上為降低車內顯示器帶來的壓迫感，以車內裝飾一致性開發客製化技術工藝，表現極黑、低光損失率，保留最佳顯示品質。

至於曲面OCA貼合技術滿足各種曲型顯示器高貼合度表現，為車內空間舒適性提供更多的設計可能性，且通過嚴苛的紫外線測試提高顯示器的日照耐久性，確保延長顯示器使用壽命。

秉持實踐永續設計理念，明基材也宣布優先完成偏光板的產品碳足跡盤查，正視自身產品各階段碳排放，進而實施有效降低碳排放的產品開發，跨出顯示器綠製造的第一步。綠色產品從無溶劑PSA材料開始，大幅減少溶劑使用外，同時進行產品包裝材料減量，以重複利用的硬殼箱（BOX）及RTP（Roll to Panel)大量降低製程包材，材料更進一步在產品使用階段降低能耗。

與傳統偏光板相比，產品碳足跡可下降40%，產品系唯一在2024顯示器年度奧斯卡Gold Panel Award中提出低碳解決方案的項目，更獲評審青睞，勇奪顯示器元件產品技術獎-傑出產品獎，代表明基材致力發展對環境永續有利的產品與技術。