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台達於2024漢諾威工業展 展出智能製造與低碳交通解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）24日宣布以「智慧物聯、節能永續、價值共創」為主題，在2024年漢諾威工業展中展示其推動永續城市、智能製造的尖端科技，展出亮點包括針對重型電動巴士或各式乘用電動車所開發的500 kW超快直流充電樁，以及滿足智能工廠自動化應用的新一代協作型機器人（Cobot）。

台達EMEA（歐洲、中東和非洲）區總裁暨總經理Dalip Sharma表示，台達對永續發展的承諾與自身的商業模式、提供的創新方案緊密結合，這不僅是這次展會的重點，也呼應歐洲實現淨零排放的努力。

透過內部碳定價等積極的永續政策，台達EMEA區的工廠、研發中心及辦公室在2023年就提前實現RE100使用再生電力的目標。此外，我們也很榮幸能夠展示在 NVIDIA Omniverse™ 平台上開發的嶄新工廠數位孿生，在智慧生產示範產線上的應用。

台達EMEA區機電事業群資深總監Michael Mayer-Rosa表示，整合台達在設備、流程和工廠自動化領域累積的專業，在2024漢諾威工業展中推出D-Bot系列協作型機器人。D-Bot協作型機器人擁有快速部署和簡單操作的優勢，提供即插即用的功能及直覺的編程方式，不僅提升台達在智能工廠自動化的整體能力，並滿足產業對彈性和效率的迫切需求。

此外，在漢諾威工業展上，台達展示大功率的直流快速充電站應用情境，包含可用於車隊充電、公共充電的全新500 kW超快直流充電樁UFC 500，以及DeltaGrid® EVM電動車充電管理系統。整合電動車充電樁與充電管理系統的台達智慧能源解決方案，可助力優化場域的能源使用效率，並以科技協助電網應對快速成長的電動車充電需求。

台達電 電動車

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