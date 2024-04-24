恩智浦推出S32N55處理器 實現車輛中央實時控制的超級整合技術

車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）推出S32N55處理器，這是新型S32N系列車用超級整合處理器的首款裝置。作為最近發表的S32 CoreRide中央運算解決方案的核心，S32N55提供可擴展的安全、實時和應用處理組合，滿足汽車製造商多樣化的中央運算需求。S32N55處理器在安全、集中、實時汽車控制方面表現出色，實現這種控制需要高效能、確定性運算能力來支援最高級別的功能安全。透過軟體定義的硬體強制隔離，S32N55可以承載數十種具有不同關鍵程度的車輛功能，同時避免不同功能間的干擾。

汽車推進、車輛動力學、底盤控制、車身和其他核心車輛功能已作為獨立的電子控制單元（electronic control unit；ECU）實現，每個單元都有自己的微控制器和配線。現在，多種汽車功能可以安全整合至具有多個隔離執行環境的S32N55處理器，突破軟體定義汽車的整合障礙。

恩智浦半導體資深副總裁暨汽車處理器總經理Ray Cornyn表示，S32N55處理器是恩智浦全新S32 CoreRide平台的實時車輛控制中樞。憑藉優秀的實時效能、關鍵硬體強制隔離和車輛網路功能的強大組合，可以用更少的裝置提供更多功能，同時降低成本，並提供升級功能，幫助改進迎向未來的汽車。

恩智浦表示，這種「超級整合（super-integration）」能力使汽車製造商能夠大幅降低ECU硬體成本。減少的材料和減輕的重量也有助於實現永續性和延長行駛里程。最終，更少的ECU和顯著減少的配線可以降低汽車製造商的製造複雜性和時間。

借助S32N55的「從核心到針腳（core-to-pin）」硬體隔離和虛擬化技術，其資源可以動態分區，隨著時間的推移以最合適的方式滿足不斷演變的車輛功能需求。車輛功能的硬體強制隔離使汽車製造商能夠安全地整合ECU，簡化軟體開發並支援整個生命週期的增強和升級。車輛功能可以獨立管理，包括故障處理和重置。透過S32N55的功能安全、高顆粒度（granular）的無線（Over-the-Air；OTA）升級功能，可以獨立完成軟體更新，這是SDV隨著時間推移增強其功能的關鍵能力。