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宏碁獲選 S&P Global 企業永續評鑑全球前5%企業

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁／提供
宏碁／提供

PC品牌大廠宏碁（2353）於2024年S&P Global永續年鑑評選名列年全球前5%企業。該年鑑評選範圍涵蓋2023年企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment，CSA）橫跨62個產業、逾9,400家公司，並從中選出759 家公司。企業永續評鑑以公司永續發展揭露作為年度評估標準，宏碁已連續第四年被評為「電腦、周邊及辦公室電子設備」類別最佳公司之一，並於「社會（Social）」方面獲得產業中最高分。

宏碁致力強化氣候相關的資訊揭露，於2023年發布宏碁氣候相關財務揭露TCFD報告書，詳細描述其風險管理和決策規劃，以幫助利害關係人能更了解相關財務影響。

此外，宏碁減少溫室氣體 （GHG） 排放的目標已通過科學基礎減碳目標 （SBTi）審核，一同為全球氣溫上升控制在攝氏 1.5 度以內而努力。宏碁預計於2030年，將範疇一和範疇二溫室氣體排放量較2019年減少50%，同時以2020年為基準年，將範疇3溫室氣體排放量減少35%。

宏碁

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