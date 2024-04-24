龔明鑫：數位轉型基礎深厚 台股未來20年基本面樂觀

今年以來，台股經歷上沖下洗，但在人工智慧（AI）題材火熱之下，順利飛越2萬點大關。國發會主委龔明鑫今天表示，雖然沒辦法預測台股走勢，但過去8年，台灣打造非常完整且深厚的數位轉型基礎，從基本面來看，「未來10到20年還是樂觀」。

Yahoo TV「齊有此理」專訪國發會主委、內定行政院秘書長龔明鑫，內容於今天中午播出。主持人王時齊關注未來台灣經濟發展，以及台股已經突破2萬點，未來能夠走到哪裡。

龔明鑫表示，台股指數沒辦法猜測，但政府過去8年為數位轉型打下完整且深厚基礎，而半導體產業是數位轉型的核心，最先進製程、最強的就在台灣，因此從基本面來看，未來10到20年的表現都還是很樂觀。

「全世界都需要數位轉型」，龔明鑫指出，數位轉型過程中，大大小小的項目都需要晶片，當然先進製程很重要，但不只AI，汽車、家電都需要晶片，也就是說，台積電是核心，但不只有台積電，其他產業要一併發展，生態系共同前進，數位轉型才會成功。

龔明鑫表示，數位轉型的核心在台灣，如果台灣發展慢下來，全世界的數位轉型也會跟著慢下來，「數位轉型對台灣是很大商機，但更重要是責任」。

龔明鑫也說，如果這次花蓮地震對台積電造成很大損害，不難想像會對全世界造成多大影響。

回顧台灣經濟發展歷程，龔明鑫表示，總統蔡英文上任之前，台灣代工已經做到全世界最好，但2015年下半年到2016年第1季，經濟仍是負成長，這是非常反常的現象，代表台灣單單依靠代工，恐怕無法支撐長期經濟成長動能。

總統蔡英文因而思考如何打造新的成長動能，推出系列產業政策，並啟動能源轉型、強化投資。

龔明鑫表示，隨著政府調整施政方向，加上美中貿易爆發後，台商回流，台灣經濟成長動能開始復活，僑外來台投資金額倍增，2016年至今，外商投資台灣已經突破新台幣2兆元。

即便有地緣政治風險干擾以及天災等因素，龔明鑫指出，外資並沒有跑掉，反而持續加碼投資，因為他們在台灣獲利良多。

龔明鑫補充，1999年的921大地震對台灣傷害蠻大，很多廠商思考分散生產基地，但今年403花蓮地震為25年來規模最大，台灣安然度過，台積電等廠商展現韌性，透明地告知外界受影響程度及處理進度，台積電更在相當短的時間內，設備復原率逾7成，代表台灣政府到民間的應變能力持續提升，國際買家可以安心。

龔明鑫有感而發地說，過去外界對於政府推動前瞻、風電有疑慮，並擔心投資不振，如今看來台灣經濟穩健前進，且安全度過颱風、地震等天災，沒有太大損害，這些都是政府與民間共同努力的成果，唯有民間與政府一同前進，才會成功。