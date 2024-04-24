英業達最新調薪幅度曝光 每位員工預計最高調5%

代工大廠英業達（2356）揭露最新員工福利政策，並公布今年預計將有最高5%的調薪幅度。公司說明，「人才是英業達最大的資產，因此除工作之外，我們將努力協助每位員工在能力、學識乃至於生活及健康上累積更多的財富，持續增進全方位的福利照顧，讓每一位員工都能夠跟公司一起成長。而這次最高調薪幅度5%，為公司113年度之預計平均調薪情形」。

據證交所「員工福利政策及權益維護措施揭露」資料顯示，英業達今年預計調薪幅度將介在0-5%，而公司在福利政策上，持續推動以下四項原則，包括「績效及創意並重」、「強化員工健康保障」、「多樣福利與設施」、「員工之進修與訓練」等，而「人才培育」為英業達永續經營的基礎，公司持續打造員工學習成長的友善環境。公司也將教育訓練體系區分為五大類課程，以核心價值課程為中心，傳達英業達的企業文化與價值觀。

英業達資料顯示，公司長年秉持「人才為本」的培育理念，為公司人才提供優秀的內外部師資及多元化的培育管道，致力於教育訓練及學習發展均衡並重，以期持續推展公司企業文化並持續提升競爭優勢。而去年用在員工進修與訓練上的支出大約1,804.48萬元，總訓練時數則達到161,592.47小時。