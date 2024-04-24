英業達最新調薪幅度曝光 每位員工預計最高調5%
代工大廠英業達（2356）揭露最新員工福利政策，並公布今年預計將有最高5%的調薪幅度。公司說明，「人才是英業達最大的資產，因此除工作之外，我們將努力協助每位員工在能力、學識乃至於生活及健康上累積更多的財富，持續增進全方位的福利照顧，讓每一位員工都能夠跟公司一起成長。而這次最高調薪幅度5%，為公司113年度之預計平均調薪情形」。
據證交所「員工福利政策及權益維護措施揭露」資料顯示，英業達今年預計調薪幅度將介在0-5%，而公司在福利政策上，持續推動以下四項原則，包括「績效及創意並重」、「強化員工健康保障」、「多樣福利與設施」、「員工之進修與訓練」等，而「人才培育」為英業達永續經營的基礎，公司持續打造員工學習成長的友善環境。公司也將教育訓練體系區分為五大類課程，以核心價值課程為中心，傳達英業達的企業文化與價值觀。
英業達資料顯示，公司長年秉持「人才為本」的培育理念，為公司人才提供優秀的內外部師資及多元化的培育管道，致力於教育訓練及學習發展均衡並重，以期持續推展公司企業文化並持續提升競爭優勢。而去年用在員工進修與訓練上的支出大約1,804.48萬元，總訓練時數則達到161,592.47小時。
對此，英業達也深信「多元與包容」是營造職場多元包容文化其中的重要關鍵，並致力於創造一個平等、尊重和開放的工作環境，而在人才招募方面，英業達以人才永續為宗旨依歸，除明文並公開承諾須公平對待所有應徵者外，也透過不同的策略機制運作，吸引全球人才加入英業達大家庭。此外，英業達平等且尊重每位同仁是獨立不同的個體，致力於提供多元的培訓和發展機會，讓每位同仁都能夠充分且有機會發揮自己的專才和創意。而在「組織溝通」方面，英業達積極致力於建構多元化且暢通的溝通管道，除定期進行同仁滿意度調查外，英業達也透過多元溝通機制，提供同仁即時反應與定期交流之管道，傾聽同仁聲音 ; 疫情期間，除既有的溝通平台外，英業達的數位APP，持續優化及增加開發多項功能，讓同仁在減少群聚的情況下，進行雙向溝通；另外，在人才發展培育課程與軟性活動也透過定期的「訓練發展需求」調查，了解部門及同仁的在專業職能與軟性講座主題等的訓練發展需求。
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