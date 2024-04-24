英業達布局邊緣 AI 有成 旗下英研智能攻智慧工廠商機

英業達（2356）布局邊緣AI有成，旗下英研智能攜手Canon、影像軟體公司Network Optix，開創基於邊緣AI技術的智慧工廠應用，將關鍵零組件自動組裝到伺服器主機板上。

英研智能今天在secutech 2024上展示基於Edge AI的智慧工廠應用案例，將經過市場驗證的Edge AI裝置（型號：ucon、psox、ucox）與內部研發之AI模型，整合Canon先進的網路攝影機和Network Optix的智慧影像解決方案（Nx EVOS），以精確控制機器人手臂，實現組裝自動化。

英研智能指出，這種伺服器組件組裝自動化，使智慧工廠又向前邁出一大步，英研智能目標是將這項創新引入自己的生產線及其母公司英業達的生產線，使其工廠更具競爭力。

Canon透過在智慧交通管理方面的合作，成為英研智能的長期合作夥伴。其專業的影像監控設備已與英研智能Edge AI裝置無縫整合，部署在台灣從北到南多個城市，驅動動態號誌，紓解交通壅塞。透過此次新的合作，雙方目標將Edge AI與視覺技術的整合拓展到新視野。

Network Optix是影像軟體領域的知名公司，以其易於整合、高性價比、企業規模和客戶客製化而聞名。借助其產品Nx EVOS，英研智能的Edge AI裝置可以在其控制台上進行管理，實現可靠的視訊錄製、快速的視訊播放和管理，以及先進的規則引擎，可透過單一管理平台記錄和分析機器人手臂的故障或失誤。透過這種整合，英研智能增強其Edge AI裝置的管理功能，目標是服務更廣泛的客戶群。