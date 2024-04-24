出席智慧顯示展 賴清德：顯示器與半導體產業都撐起台灣經濟發展

一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，展覽以「Lead to Infinity 引領無限未來」為主軸，展示內容除原有的智慧顯示與智慧製造之外，更跨足至半導體封裝技術以及電子製造設備領域，同期舉辦首屆「電子生產製造設備展」，展示範圍涵蓋了半導體封裝與組裝設備、化合物半導體材料及設備、Micro LED生產製造設備、電子生產製造設備、動力及儲能電池生產製造設備等項目。

準總統賴清德上午出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，賴清德強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。 一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，準總統賴清德上午出席強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影 一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，準總統賴清德上午出席強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影 一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，展覽以「Lead to Infinity 引領無限未來」為主軸，準總統賴清德上午出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，賴清德強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影