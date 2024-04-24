快訊

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥也性侵」 吐2線索嘆：蠻黑暗

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

果粉等14年！iPad終於加入這APP 網笑：賈伯斯氣到跳出來

出席智慧顯示展 賴清德：顯示器與半導體產業都撐起台灣經濟發展

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，準總統賴清德上午出席強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影
一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，準總統賴清德上午出席強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影

一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，展覽以「Lead to Infinity 引領無限未來」為主軸，展示內容除原有的智慧顯示與智慧製造之外，更跨足至半導體封裝技術以及電子製造設備領域，同期舉辦首屆「電子生產製造設備展」，展示範圍涵蓋了半導體封裝與組裝設備、化合物半導體材料及設備、Micro LED生產製造設備、電子生產製造設備、動力及儲能電池生產製造設備等項目。

準總統賴清德上午出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，賴清德強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。

一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，準總統賴清德上午出席強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影
一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，準總統賴清德上午出席強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影
一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，準總統賴清德上午出席強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影
一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，準總統賴清德上午出席強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影
一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，展覽以「Lead to Infinity 引領無限未來」為主軸，準總統賴清德上午出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，賴清德強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影
一年一度的「2024 Touch Taiwan」上午起在台北南港展覽館登場，集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，展覽以「Lead to Infinity 引領無限未來」為主軸，準總統賴清德上午出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，賴清德強調顯示器產業以今天成果來看，與半導體產業都撐起台灣經濟發展，政府沒有特別重視那個產業，「每個產業都重視，這是政府的立場」。記者曾吉松／攝影

半導體

延伸閱讀

藍委提核電廠延役條例 國民黨：幫賴清德搭封存反核台階

Touch Taiwan登場 賴清德：顯示器與半導體產業都撐起台灣經濟發展

美智庫籲賴清德調整廢核 蔣萬安：勿讓人民心聲變狗吠火車

【重磅快評】無視中火2028無煤時程 賴清德不如蔡其昌？

相關新聞

卸任在即 唐鳳：交接給彥男老師，我很放心

520之後即內閣改組，數位部長職務將由中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男接任，現任數位部長唐鳳今（24）日表示，「我之...

外交部：台捷晶片合作討論近尾聲 將撥款執行

外交部24日指出，捷克是我國在歐洲的重要夥伴，雙邊關係近年蓬勃發展，高層互動頻密。我國依據捷克發展所需，自111年底與捷...

英業達布局邊緣 AI 有成 旗下英研智能攻智慧工廠商機

英業達（2356）布局邊緣AI有成，旗下英研智能攜手Canon、影像軟體公司Network Optix，開創基於邊緣AI...

特斯拉人形機器人何時上市？馬斯克說最快明年底

特斯拉執行長馬斯克23日表示，特斯拉的人形機器人仍在研發中，但最快可能在明年底上市。

生成式AI商機有多大？ 高通引用麥肯錫報告估很快達到7.9兆美元規模

全球生成式AI市場正蓬勃發展，由DIGITIMES主辦的AI EXPO今年在台北花博開展，DIGITIMES發布最新《A...

台美兩大先進封裝客戶訂單加持 法人估鈦昇第2季營收倍增

半導體封裝設備廠鈦昇（8027）今年受惠於先進封裝趨勢，將推動電漿及雷射設備等設備機台開始進入出貨放量階段。法人指出，鈦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。