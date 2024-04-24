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采鈺獲豪威、格科微大單加持 第2季起業績衝刺到下半年

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

光學元件製造廠采鈺（6789）今年第2季營收及獲利都可望同步大增，法人指出，采鈺除了受惠於豪威（OV）擴大投片動能之外，又另外新增中國客戶格科微訂單，將推動采鈺本季產能利用率全面回溫，且後續在中國手機零組件國產化、安防等趨勢帶動，采鈺產能利用率將逐季看升，下半年業績將更加暢旺。

智慧手機庫存已經於去年底逐步落底，且目前中國智慧手機廠開始強調零組件國產化的趨勢，使先前從外商取得 CIS 元件的中國品牌廠開始轉用本土設計的豪威，讓豪威今年以來接單動能持續大增。

不僅如此，由於安防持續強化AI功能，因此中國客戶格科微也成功接獲本土訂單，讓安防相關的 CIS 訂單需求持續看增。

法人指出，采鈺今年開始就受惠於豪威擴大投片動能趨勢之外，另外又新增中國客戶格科微，使采鈺在今(2024)年上半年的智慧手機、安防等相關類別的接單動能不斷增加，推動 CIS 產能利用率明顯回升到70％以上水準，且這波需求將有機會一路延續到下半年，讓采鈺今年業績將可望逐季回溫。

采鈺公告3月合併營收達7億元、月減5.9％，相較去年同期大幅成長21.0％。累計今年前三月合併營收為21.09億元、年增32.5％，改寫歷史同期新高，且第1季合併營收更創下六季以來高峰，繳出亮眼的淡季不淡表現。

智慧手機 采鈺

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