卸任在即 唐鳳：交接給彥男老師，我很放心

520之後即內閣改組，數位部長職務將由中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男接任，現任數位部長唐鳳今（24）日表示，「我之前有說過，交接給彥男老師，我很放心。」她並表示，近期已經開始啟動交接。

唐鳳指出，黃彥男對於資安、AI（人工智慧）、隱私強化技術都非常嫻熟，最近雙方已經開始啟動交接。

數位部近期正在規劃作用法，唐鳳說，目前電子簽章法很快就會通過，其他作用法包含資安法、打詐專法也都在修法，這些會在520之前就提出到立法院，數位部也因應社會各界期待，主動出來承擔任務，包含管理線上廣告等。預計520之前，修法會告一段落，未來，新任部長接任之後，就可以針對這些作用法來做相關實證。