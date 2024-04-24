無人機國家隊前進美國參展 目標打入供應鏈

嘉義縣長翁章梁帶隊下，台灣15家業者前往美國參展。「無人機國家隊長」羅正方表示，台灣無人機要與世界接軌，目標打入美國為主的非紅供應鏈。

位在嘉義的亞洲無人機AI創新應用研發中心（簡稱亞創中心）成立2年來，首次參與國際會展，15家廠商與政府官員組78人代表團，在聖地牙哥的「國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」（XPONENTIAL）設台灣館。

前漢翔總經理、現任經緯航太董事長羅正方今天受訪表示，台灣這次參展向國際社會傳達訊息，「台灣的精密製造、高階晶片、軟體AI技術、大量製造，有實力可以幫助國際無人機社群更有競爭力」。

羅正方分析，民主國家為了降低對中國零件的依賴，正努力打造「非紅供應鏈」，這是台灣發展無人機非常重要的機會。

羅正方說，無人機是新興戰略產業，為台灣提升不對稱戰力，重要性與日俱增，但發展無人機產業不能只仰賴國內市場，一定要與世界接軌，這次參展的主要目的，是向北美的無人機市場探路，目標成為供應鏈的一環。

「今天只是一個起點」羅正方說，美國在台協會（AIT）協助下，今年9月美國商務部官員將帶著無人機大廠的代表到台灣，希望在台灣尋找更穩定、更可靠的供應鏈。

嘉義縣長翁章梁表示，這次率團參展目的是展示台灣的無人機實力、和全世界交朋友；台灣無人機產業雖然剛起步，但擁有資通訊產業、材料科學、精密機械的優勢，在國家行政部門的支持下正在快速發展。

翁章梁表示，無人機國家隊是由中央主導、地方全力配合，可望為嘉義帶來正面效益。

他說，嘉義原本是農業縣，國際連結較弱，但隨著亞創中心設立、台積電設廠，開創了與世界的連結，不只創造工作機會，也帶動上下游產業升級，讓嘉義朝向農工科技大縣發展。