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微軟推出輕量級AI模型 主打平價吸引客戶

中央社／ 西雅圖23日綜合外電報導

美國科技巨擘微軟（Microsoft）今天推出輕量級人工智慧（AI）模型，希望透過具成本效益的選擇來吸引更廣泛的客戶

路透社報導，微軟預定發布3個「小型語言模型」（SLM），名為Phi-3-mini的新版本是第1個。微軟將未來押注於可望廣泛影響世界和人們工作方式的技術上。

微軟負責生成式人工智慧（GenAI）研究部門的副總裁布貝克（Sébastien Bubeck）表示：「Phi-3的價格不是稍微平價一點，而是便宜很多，與其他具有類似功能的模型相比，我們談論的是10倍的成本差異。」

微軟表示，「小型語言模型」設計目的在執行更簡單的任務，讓資源有限的公司更易於使用。

微軟說，Phi-3-mini將能立即在微軟雲端服務平台Azure的AI模型目錄、機器學習模型平台HuggingFace，以及在本地機器上運行模型的架構Ollama上取得。

這個「小型語言模型」也將在輝達（NVIDIA）軟體工具「輝達推論微服務」（Nvidia InferenceMicroservices, NIM）上提供，並且還針對其繪圖處理器（GPU）進行優化。

微軟上週投資阿拉伯聯合大公國人工智慧公司G42達15億美元，先前也與法國新創公司Mistral AI合作，透過旗下Azure雲端運算平台提供他們的模型。

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