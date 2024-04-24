緯創擴大招募！ MPT 列車即將發車...今報名最快7月上工

代工大廠緯創（3231）宣布，年度MPT 「全球儲備人才計劃」列車，徵選進入倒數7天、即將離站，而本屆 主打職缺，包括：自動化工程師（軟體／電控／機構）、及SMT 工程師，以上兩款業界超夯的崗位，且入選的同仁都直接作為正職員工，同享各項薪資福利 (活力假、彈性工時、周六不補班、出差/派外津貼等)，也享有完整訓練機制，甚至有機會前往海外進行輪調，現在報名最快7月即可報到上工，相當吸睛。

據悉，緯創「2024 MPT全球儲備人才計劃」是專為應屆畢業新鮮人及 3 年以下經驗的高潛力人才所設計，不僅搭配上兩年專業培訓課程，更提供全球跨國移動工作的稀有機會，而且招募對象「不限任何科系」，也展現緯創用人唯才的基礎精神。藉此機會加入，將有機會與跨國成員合作專案，運用第二、第三外語專長發揮優勢，在「拓展全球視野」的同時，也將帶領大家邁向國際的大舞台。

事實上，緯創MPT全球儲備人才計劃主要是透過兩年的培訓計畫，提供加入的人才，一系列的紮實培訓、輔導員機制、全球跨國移動機會，供其搭上緯創環球列車，而這次釋出的崗位分為「工程組」及「數位轉型/IT組」兩大類別，職缺包括：工業工程師、自動化工程師 (軟體/電控/機構)、SMT工程師、車載產品工程師、車載測試工程師、數位轉型工程師、IT Engineer / Developer，共計7大類。