緯創擴大招募！ MPT 列車即將發車...今報名最快7月上工
代工大廠緯創（3231）宣布，年度MPT 「全球儲備人才計劃」列車，徵選進入倒數7天、即將離站，而本屆 主打職缺，包括：自動化工程師（軟體／電控／機構）、及SMT 工程師，以上兩款業界超夯的崗位，且入選的同仁都直接作為正職員工，同享各項薪資福利 (活力假、彈性工時、周六不補班、出差/派外津貼等)，也享有完整訓練機制，甚至有機會前往海外進行輪調，現在報名最快7月即可報到上工，相當吸睛。
據悉，緯創「2024 MPT全球儲備人才計劃」是專為應屆畢業新鮮人及 3 年以下經驗的高潛力人才所設計，不僅搭配上兩年專業培訓課程，更提供全球跨國移動工作的稀有機會，而且招募對象「不限任何科系」，也展現緯創用人唯才的基礎精神。藉此機會加入，將有機會與跨國成員合作專案，運用第二、第三外語專長發揮優勢，在「拓展全球視野」的同時，也將帶領大家邁向國際的大舞台。
事實上，緯創MPT全球儲備人才計劃主要是透過兩年的培訓計畫，提供加入的人才，一系列的紮實培訓、輔導員機制、全球跨國移動機會，供其搭上緯創環球列車，而這次釋出的崗位分為「工程組」及「數位轉型/IT組」兩大類別，職缺包括：工業工程師、自動化工程師 (軟體/電控/機構)、SMT工程師、車載產品工程師、車載測試工程師、數位轉型工程師、IT Engineer / Developer，共計7大類。
外界已將緯創視作2024 AI伺服器最大贏家，日前釋出的首季合併營收足足高達2382.28億元，寫下同期史上最佳的單季營收表現。對此，緯創也持續在世界各地不斷擴廠，而旗下「新竹全球營運總部」也即將於第3季完工，屆時將再迎來一波人才需求，而此次啟動的「MPT 列車」也頗有為滿足該人才缺口的意味，不過該人才招募的履歷收件時間，只到4/30（下週二）就將截止，錯過這次機會就只能等到明年，因此只要你是符合條件的應屆畢業新鮮人，千萬別錯過這次機會。
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