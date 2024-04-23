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1金3銀 工研院連8年獲愛迪生獎

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
在經濟部產業技術司支持下，工研院連八年獲得有「創新界奧斯卡獎」之稱的愛迪生獎。圖／工研院提供
在經濟部產業技術司支持下，工研院連八年獲得有「創新界奧斯卡獎」之稱的愛迪生獎。圖／工研院提供

素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布二○二四年獲獎名單，工研院連續八年獲獎，今年在全球近四百多項技術、產品中，勇奪一金三銀，總計獲得四面獎牌，創下佳績。

其中降眼壓成效優於國際大廠的「創新雙標靶青光眼藥物」，為台灣在眼科學創新新藥拿下第一面金牌；「細胞功能之鑰」則是針對異體細胞治療所建立的精準化與標準化細胞篩選機制，獲得銀牌獎；同樣擒獲銀牌的還有「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，協助台廠打入國際Micro LED穿戴顯示器裝置產業，以及「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」可助紡織業提高織物回收效益，也獲銀牌獎。

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞表示，工研院就像創新基地，並在研發過程中，考量技術是否符合供應鏈需求，工研院八年來持續研發顛覆市場的產品，「創新雙標靶青光眼藥物」更是顛覆市場的絕佳案例。

工研院院長劉文雄說，獲得愛迪生獎肯定，代表工研院近年以科技創新引領產業發展，已有顯著成果，工研院會保持創新動能、兼顧研發與市場鏈結，助台灣產業轉型升級爭取國際商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，經濟部長期運用科技專案支持法人研發前瞻創新技術，欣見工研院今年以四項技術獲獎，展現台灣在生醫、紡織、顯示器領域的前瞻創新研發能量。

愛迪生 總監

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