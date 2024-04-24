快訊

2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

陳時中、羅文嘉、史哲…卓內閣大政委入列 架空小白部長？

美補助太陽能提供70億美元經費 台廠迎商機

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者陳昱翔／綜合報導

美國總統拜登22日在慶祝世界地球日時宣布，將提供70億美元經費，補助近百萬低收入戶安裝住宅太陽能板。國內太陽能廠元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）有望喜迎這波商機，挹注海外業務成長。

白宮表示，這70億補助經費，將透過環境保護署的「全民享有太陽能」（Solar for All）方案發放，獲補助者包括60個提出幫助貧窮社區使用太陽能並節省電費支出計畫的州與地方政府、以及非營利團體。贏得補助者還有好幾個機構，將幫助阿拉斯加州、亞利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州等州原住民家戶安裝太陽能板，藉此政策增加20萬個工作機會以及讓接受補助的家庭每年可省400美元。

拜登同時宣布「美國氣候工作團」，幫助年輕人為未來從事氣候相關工作做準備。年輕選民通常更關心氣候變遷，也是拜登要成功連任需要爭取的族群。

「美國氣候工作團」計劃訓練2萬年輕人備妥技能，以便能夠在氣候相關行業工作，例如安裝太陽能板、操作光學雷達、偵測甲烷排放等。第一堂訓練課預定6月開學。

業界人士指出，由於是在美國當地社區進行此項計畫，估計部署條件將是由裝置簡易、成本較低的太陽能負責相關項目與計畫實踐，因此對太陽能廠是一大利多。

業界人士表示，隨著美國總統大選越來越近，估計雙方陣營針對再生能源政策也將持續加碼，藉此爭取更多選民與產業界支持，而供應鏈也將受惠其中，台廠則有望藉此大舉切入美國市場。

國內太陽能廠指出，目前尚未得知該計畫的詳細內容以及再生能源部署時程，但國內各家太陽能廠均有產能可因應外銷需求，只要美國客戶有需求，隨時可進行出貨。國內三大太陽能模組廠元晶、聯合再生、茂迪今年起都將加大外銷力道，主要市場涵蓋美國、歐洲以及日本。

其中，元晶因與特斯拉合作關係密切，出貨動能最強，而聯合再生也布局許久，外銷比重逐年提升，茂迪則是鎖定日本市場。

太陽能 美國 聯合再生

延伸閱讀

蔡總統接見CSIS訪團 感謝美政府國會跨黨派挺台灣

中國靠低價打敗全球 美國難反制

美卿布林肯明訪中 陸官媒：美不能觸碰台灣問題這條紅線

不是雙標仔！布林肯否認美國對以軍疑似違反人權存在雙重標準

相關新聞

大陸繞道買到輝達 AI 晶片 輝達、技嘉：遵守美國管制規範

路透在查閱上百份招標文件發現，中國大陸十所大專院校和研究機構透過經銷商，購買美超微、戴爾和台灣技嘉科技等公司生產的伺服器...

輝達執行長黃仁勳 6月再來台灣

輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於台北國際電腦展COMPUTEX 2024前訪台，雖未在電腦展做主題演講，但輝達官網顯示，在6...

竹科安啦 台積電營運無礙

花蓮縣昨（23）日凌晨接連發生規模超過6的強震，北台灣有感，竹科甚至傳出晶圓廠警鈴大作，啟動人員疏散作業。竹科管理局長王...

廣達 AI 伺服器出貨超樂觀 預期今年雙位數成長

代工大廠廣達AI伺服器接單火熱，資深副總經理暨雲達總經理楊麒令昨（23）日透露，今年伺服器出貨動能將達到「更樂觀的雙位數...

廣達旗下廣明 卡位機器人

廣達AI伺服器需求看旺，出貨喊衝，集團在機器人布局也大有斬獲，廣達集團旗下廣明 卡位機器人領域多年，隨著輝達（NVIDI...

英特爾推 AI 加速器 台積電、世芯、欣興等將受惠

國際科技大廠紛紛投入人工智慧（AI）軍備競賽。摩根士丹利（大摩）證券發布最新報告，指出英特爾推出第三代AI加速器Gaud...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。