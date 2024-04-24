美補助太陽能提供70億美元經費 台廠迎商機

美國總統拜登22日在慶祝世界地球日時宣布，將提供70億美元經費，補助近百萬低收入戶安裝住宅太陽能板。國內太陽能廠元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）有望喜迎這波商機，挹注海外業務成長。

白宮表示，這70億補助經費，將透過環境保護署的「全民享有太陽能」（Solar for All）方案發放，獲補助者包括60個提出幫助貧窮社區使用太陽能並節省電費支出計畫的州與地方政府、以及非營利團體。贏得補助者還有好幾個機構，將幫助阿拉斯加州、亞利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州等州原住民家戶安裝太陽能板，藉此政策增加20萬個工作機會以及讓接受補助的家庭每年可省400美元。

拜登同時宣布「美國氣候工作團」，幫助年輕人為未來從事氣候相關工作做準備。年輕選民通常更關心氣候變遷，也是拜登要成功連任需要爭取的族群。

「美國氣候工作團」計劃訓練2萬年輕人備妥技能，以便能夠在氣候相關行業工作，例如安裝太陽能板、操作光學雷達、偵測甲烷排放等。第一堂訓練課預定6月開學。

業界人士指出，由於是在美國當地社區進行此項計畫，估計部署條件將是由裝置簡易、成本較低的太陽能負責相關項目與計畫實踐，因此對太陽能廠是一大利多。

業界人士表示，隨著美國總統大選越來越近，估計雙方陣營針對再生能源政策也將持續加碼，藉此爭取更多選民與產業界支持，而供應鏈也將受惠其中，台廠則有望藉此大舉切入美國市場。

國內太陽能廠指出，目前尚未得知該計畫的詳細內容以及再生能源部署時程，但國內各家太陽能廠均有產能可因應外銷需求，只要美國客戶有需求，隨時可進行出貨。國內三大太陽能模組廠元晶、聯合再生、茂迪今年起都將加大外銷力道，主要市場涵蓋美國、歐洲以及日本。

其中，元晶因與特斯拉合作關係密切，出貨動能最強，而聯合再生也布局許久，外銷比重逐年提升，茂迪則是鎖定日本市場。