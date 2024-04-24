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環球晶：下半年緩和成長 董座徐秀蘭強調營運應已落底

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片

半導體矽晶圓環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（23）日出席ERSO Award頒獎典禮，對於目前展望，她表示，第1季應是底部，下半年的不確定因素如降息速度、油價、電動車需求等還蠻多，但應當會比上半年再好一點，只是本來估計將顯著成長，現在可能會是緩和的增加，今年成長可能會有些壓力。

徐秀蘭認為，原本估計美國聯準會降息、刺激消費，但降息腳步看來會慢一點，油價在預期之外上漲很多，可能使消費者會稍微保守一點，匯率變化也難以預期。

徐秀蘭談話重點
徐秀蘭談話重點

同時，徐秀蘭指出，客戶端庫存下降，不過速度沒有預期快。記憶體應用還不錯，先進製程需求也好，但成熟製程的需求就弱一點。車用相關則顯得有點遲緩，這點也在預期之外。

在平均銷售單價（ASP）方面，徐秀蘭坦言，肯定不會太好，壓力較大，為了爭取客戶多拿貨，除了合約價產品外，也會有些給予現貨價。

至於近期台灣地震頻傳，對於矽晶圓廠的運作威脅，徐秀蘭說，公司有標準作業程序，也加強廠內防震措施，仍難免有些影響，但所幸有保險，公司大概只需承擔保險自負額。

環球晶正在美國擴建德州新廠，關於美國晶片法案補助進度，雖然矽晶圓屬於材料，應該列在第二梯次，不過環球晶這次屬於第一梯次。徐秀蘭提到，已經送出申請，下一階段就是要與美國政府相關單位進行協商，應該第2季會有答案。環球晶也在義大利擴建12吋廠，徐秀蘭同樣估計可於本季內揭曉獲當地政府補助的金額。

徐秀蘭不諱言，若美國提供的補助金額不足以支持德州新廠運作且有獲利，公司會有經營壓力，可能沒辦法考慮後續於當地再進行更多階段的擴廠。德州新廠人力、建廠與無塵室成本都貴很多，希望能爭取補助。

徐秀蘭說，美國新廠應會於今年第2、3季開始設備進駐，第4季開始送樣，明年開始小量出貨。


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