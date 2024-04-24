輝達執行長黃仁勳 6月再來台灣

輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於台北國際電腦展COMPUTEX 2024前訪台，雖未在電腦展做主題演講，但輝達官網顯示，在6月2日晚間黃仁勳將先於台大綜合體育館舉行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展。

這次COMPUTEX 2024活動大咖雲集，6月3日上午開幕主題演講由超微董事長暨執行長蘇姿丰擔綱，以「高效能運算邁向AI時代」為題開講。黃仁勳的主題演講搶先一天於周日晚間就登台，外界認為頗有拚場意味。同時，輝達將於6月5日舉辦NVIDIA AI Summit Taiwan活動，與客戶、生態系交流，針對製造業、醫療保健、生命科學、金融服務、研究等領域有20多個專題討論。

輝達是AI當紅炸子雞，黃仁勳去年在COMPUTEX 2023擔綱開幕主題演講，在台灣一舉一動都受到關注，他逛夜市、招牌皮衣都成關鍵字，連在夜市吃什麼都是熱門話題。

這次COMPUTEX 2024除了蘇姿丰演講，高通總裁暨執行長艾蒙也將於6月3日下午發表主題演講。6月4日上午邀請英特爾執行長基辛格演講，同日下午由聯發科（2454）執行長蔡力行演講。6月5日上、下午的主題演講者，分別是美超微總裁暨執行長梁見後、恩智浦執行副總裁暨技術長Lars Reger。6月6日上午有台達研究院院長闕志克的演講。