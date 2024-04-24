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廣達 AI 伺服器出貨超樂觀 預期今年雙位數成長

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
廣達。 記者吳康瑋／攝影
廣達。 記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）AI伺服器接單火熱，資深副總經理暨雲達總經理楊麒令昨（23）日透露，今年伺服器出貨動能將達到「更樂觀的雙位數成長」，上調今年伺服器出貨展望，首度證實接獲輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200伺服器整機訂單，9月量產，出貨動能將逐季加溫。 

業界預期，廣達看旺今年伺服器出貨動能，比原先預期更樂觀，主要是受惠四大雲端服務供應商（CSP）微軟、Google、亞馬遜AWS以及Meta，訂單需求強勁所帶動。

廣達AI伺服器出貨旺
廣達AI伺服器出貨旺

楊麒令指出，受惠新的大型語言模型（LLM）持續推出，客戶端對AI訓練伺服器需求升溫，今年AI伺服器占整體伺服器營收占比，將由去年超過兩成，躍升至超過五成，成為伺服器業務主要產品線。

楊麒令表示，搭載輝達GB200的伺服器正在開發，依目前晶片進度來看，系統端最快9月就可望量產出貨，大型CSP廠均相當看好全新的Blackwell架構，需求量大，初期釋出的訂單量也都不小。

楊麒令看好，今年整體伺服器出貨量將逐季增溫，維持全年伺服器出貨量雙位數成長的預估，隨著GPU迭代加速，今年伺服器出貨量成長可望達「更樂觀的雙位數百分比」。

專攻企業客戶的MGX伺服器方面，楊麒令指出，目前客戶需求也非常好，但採購拉升速度可能不如CSP廠的GB200伺服器來得快，預期將緩步成長，但會穩定發展。

客戶需求成長，廣達近二年擴產計畫也如火如荼進行中，今年資本支出金額較去年88億元提升，估增加至100億元，成長約13.6%。

楊麒令表示，美國加州Fremont廠、田納西州Nashville廠區新產能今年都會開出，歐洲的德國組裝廠也將投產。

工研院昨日舉辦2024 VLSI TSA國際研討會，會中潘文淵基金會頒發第18屆2024 ERSO Award，楊麒令為四名得獎者之一，他率領雲達利用GAI優勢，成功轉型提高效率和生產力，並將QCT（廣達雲端技術）產品整合到下一代電信，協助國網中心打造世界級AI雲服務。


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廣達AI伺服器GB200大單9月量產 今年伺服器出貨比預期更樂觀

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