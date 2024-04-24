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竹科安啦 台積電營運無礙

經濟日報／ 記者尹慧中李珣瑛周湘芸／台北報導

花蓮縣昨（23）日凌晨接連發生規模超過6的強震，北台灣有感，竹科甚至傳出晶圓廠警鈴大作，啟動人員疏散作業。竹科管理局長王永壯昨日表示，凌晨的有感地震新竹都在3級以下，對竹科沒有任何影響。

台積電（2330）昨日指出，4月23日凌晨起台灣發生數起地震，均未達外部疏散標準。按公司內部程序，少部分廠區無塵室人員第一時間預防性疏散以確保人員安全，目前皆已回線。廠務及工安系統等皆正常，人員均安。目前不預期對營運造成影響。

台積電昨日股價上漲12元，以754元作收，外資回補買超2,979張，三大法人合計買超3,419張。

台積電先前在403大地震相關公告中指出，台積電在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期安全演習確保萬全準備，台灣廠區在地震發生後的第三日結束前完全復原。

台積電當時公告提到，晶圓廠沒有停電，沒有結構性損毀，所有極紫外光曝光機等重要設備也沒有損壞。有一定數量生產中晶圓受到影響，預計大部分的生產損失將在第2季恢復，第2季毛利率減少0.5個百分點，主要是由於晶圓報廢和材料損耗相關損失。初步估計將於第2季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約30億元。

403地震後餘震不斷，光是昨日凌晨起就發生多達83起地震，包括兩起規模6以上，氣象署認為，未來半年到一年都要留意餘震，但規模7以上餘震機率較小。

台積電 地震 晶圓廠

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