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蘋果宣布5月7日辦春季發表會 傳推iPad新品與配件

中央社／ 台北23日電

蘋果公司今天發出媒體邀請函，將於美國西岸時間5月7日上午7時（台灣時間5月7日晚上10時）舉辦線上特別活動，外界預期將發表全新iPad Pro、iPad Air與Apple Pencil觸控筆。

蘋果春季發表會主題為Let Loose（不受拘束），主視覺圖像為手持Apple Pencil，搭配多種顏色的墨水，暗示與iPad產品線有關。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）先前預測，2024年可以說是屬於iPad的一年，5月初發表會將一口氣推出全新改版的iPad Pro與iPad Air，以及新款巧控鍵盤和Apple Pencil等配件。

葛曼說，iPad Pro自2018年以來從未大幅升級，新款iPad Pro將首度採用亮度更高的有機發光二極體（OLED）螢幕，iPad Air將增加12.9吋螢幕尺寸。兩款新機都可能把FaceTime視訊鏡頭移到螢幕長邊，藉此在螢幕橫放時更直覺使用視訊功能。

iPad iPad Pro 螢幕

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