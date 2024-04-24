蘋果宣布5月7日辦春季發表會 傳推iPad新品與配件
蘋果公司今天發出媒體邀請函，將於美國西岸時間5月7日上午7時（台灣時間5月7日晚上10時）舉辦線上特別活動，外界預期將發表全新iPad Pro、iPad Air與Apple Pencil觸控筆。
蘋果春季發表會主題為Let Loose（不受拘束），主視覺圖像為手持Apple Pencil，搭配多種顏色的墨水，暗示與iPad產品線有關。
彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）先前預測，2024年可以說是屬於iPad的一年，5月初發表會將一口氣推出全新改版的iPad Pro與iPad Air，以及新款巧控鍵盤和Apple Pencil等配件。
葛曼說，iPad Pro自2018年以來從未大幅升級，新款iPad Pro將首度採用亮度更高的有機發光二極體（OLED）螢幕，iPad Air將增加12.9吋螢幕尺寸。兩款新機都可能把FaceTime視訊鏡頭移到螢幕長邊，藉此在螢幕橫放時更直覺使用視訊功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言