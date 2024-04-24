華碩從電競切入 強化VR體驗

Meta宣布與華碩（2357）等業者合作打造使用Meta虛擬實境（VR）作業系統Meta Horizon的VR頭戴裝置，華碩昨（23）日回應，將利用公司在構建強大遊戲設備方面的專業知識，為元宇宙帶來高性能的虛擬實境體驗。由於華碩目前並無推出VR頭戴裝置，業界推測，華碩應會善用其在電競領域影響力，先從VR周邊裝置與Meta合作。

華碩目前沒有VR頭戴裝置產品，不過，由於華碩在電競產業具有強大競爭力，其電競品牌ROG為市場領導廠商之一。而目前VR最主要需求之一就來自遊戲領域，這也是華碩利基所在。

業界分析，目前Meta與華碩、聯想等PC品牌廠合作計畫仍屬於早期階段，華碩可能從VR周邊切入，尤其是電競相關產品，再進一步結合Meta VR頭戴裝置。