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黃仁勳又要來了！搶先於COMPUTEX展前周日開講

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達創辦人暨執行長黃仁勳。美聯社
輝達創辦人暨執行長黃仁勳。美聯社

輝達創辦人暨執行長黃仁勳將再度於台北國際電腦展COMPUTEX 2024前訪台，雖然他沒有擔綱6月3日起的電腦展主題演講，但根據輝達官網顯示，該公司將另外在6月2日晚間就搶先於台大綜合體育館舉行執行長主題演講，由黃仁勳分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展。

同時，輝達也將於6月5日舉辦NVIDIA AI Summit Taiwan活動，與客戶、生態系交流，探索製造業、醫療保健、生命科學、金融服務、研究等領域的20多個專題討論。

輝達是AI當紅炸子雞，黃仁勳去年在COMPUTEX 2023擔綱開幕主題演講，整個行程到哪裡都出盡鋒頭，除了講述的AI趨勢、展示的AI晶片，他本人跟所穿的招牌皮衣，還有逛夜市吃了什麼，都成為熱門話題。

這次COMPUTEX 2024活動大咖雲集，6月3日上午的開幕主題演講是由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰擔綱，將以「高效能運算邁向AI時代」為題開講。而黃仁勳自家的主題演講搶先一天於周日晚間就登台，被外界認為頗有拚場意味。

AI 輝達 黃仁勳

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