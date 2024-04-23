資策會攜手遠傳電信 參與3GPP國際資安標準

資策會資安所攜手遠傳電信，提出符合國際標準組織3GPP資訊安全檢測標準提案，有助於提升5G企業專網的網路安全水準。資策會表示，未來持續部署下世代通訊應用與資安服務，協助產業面對轉型中的資安風險與挑戰。

財團法人資訊工業策進會今天發布新聞稿，資策會資安所所長何玲玲表示，很開心跟遠傳合作參與國內外標準組織，採用通訊資安標準研析與資安風險驗證模式。

何玲玲表示，由遠傳主導推動頻譜資源組合優化並檢驗通訊參數，及驗證網路核心與基礎建設的資安標準與威脅，搭配資策會專業與經驗，已於3GPP、全球行動通訊系統協會（GSMA）與台灣資通產業標準協會（TAICS） 等組織，倡議並引導下世代通訊環境中的資安風險與需求。

遠傳電信網路技術暨營運群執行副總經理郭峻杰表示，遠傳積極參與國際標準組織，同時強化數位韌性、提升資安防禦能量。很高興跟資策會資安所合作的多項資安檢測與3GPP標準提案獲肯定，納入3GPP國際資安制定標準，不僅是對遠傳實力的肯定，更證明台灣資通訊發展在國際具備一定影響力。

近年全球網資安事件頻繁，此次參與提案的資策會資安所博士蔡宜學也提到，駭客手法推陳出新，為避免遭受偽冒基地台誘騙，以及避免用戶終端竊取核心網路資訊等，必須透過參與3GPP國際標準組織修改國際標準，來實現資安防護；面對量子電腦的安全威脅，也希望共同訂定後量子安全防護機制，以打造更安全的6G通訊系統。

資策會長期協助各產業發展資安聯防生態，與產業共同參與國內外標準制訂組織，於3GPP、GSMA、TAICS等國際重要組織，提出反制5G偽冒基地台的標準與技術、5G專網核心網路安全標準、3GPP安全保證規範（SCAS）等。