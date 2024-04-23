快訊

爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者

火光竄夜空…屏東500坪家電工廠全面燃燒 消防救出1員工

大地震要來了嗎？地科教授分析餘震分布：有花蓮特性

資策會攜手遠傳電信 參與3GPP國際資安標準

中央社／ 台北23日電
資策會資安所攜手遠傳電信，提出符合國際標準組織3GPP資訊安全檢測標準提案，有助於提升5G企業專網的網路安全水準。聯合報系資料照
資策會資安所攜手遠傳電信，提出符合國際標準組織3GPP資訊安全檢測標準提案，有助於提升5G企業專網的網路安全水準。聯合報系資料照

資策會資安所攜手遠傳電信，提出符合國際標準組織3GPP資訊安全檢測標準提案，有助於提升5G企業專網的網路安全水準。資策會表示，未來持續部署下世代通訊應用與資安服務，協助產業面對轉型中的資安風險與挑戰。

財團法人資訊工業策進會今天發布新聞稿，資策會資安所所長何玲玲表示，很開心跟遠傳合作參與國內外標準組織，採用通訊資安標準研析與資安風險驗證模式。

何玲玲表示，由遠傳主導推動頻譜資源組合優化並檢驗通訊參數，及驗證網路核心與基礎建設的資安標準與威脅，搭配資策會專業與經驗，已於3GPP、全球行動通訊系統協會（GSMA）與台灣資通產業標準協會（TAICS） 等組織，倡議並引導下世代通訊環境中的資安風險與需求。

遠傳電信網路技術暨營運群執行副總經理郭峻杰表示，遠傳積極參與國際標準組織，同時強化數位韌性、提升資安防禦能量。很高興跟資策會資安所合作的多項資安檢測與3GPP標準提案獲肯定，納入3GPP國際資安制定標準，不僅是對遠傳實力的肯定，更證明台灣資通訊發展在國際具備一定影響力。

近年全球網資安事件頻繁，此次參與提案的資策會資安所博士蔡宜學也提到，駭客手法推陳出新，為避免遭受偽冒基地台誘騙，以及避免用戶終端竊取核心網路資訊等，必須透過參與3GPP國際標準組織修改國際標準，來實現資安防護；面對量子電腦的安全威脅，也希望共同訂定後量子安全防護機制，以打造更安全的6G通訊系統。

資策會長期協助各產業發展資安聯防生態，與產業共同參與國內外標準制訂組織，於3GPP、GSMA、TAICS等國際重要組織，提出反制5G偽冒基地台的標準與技術、5G專網核心網路安全標準、3GPP安全保證規範（SCAS）等。

資安 資策會 遠傳電信

延伸閱讀

綠委不滿「立委赴陸須報備」提案被封殺 藍委陳玉珍痛批：毀憲亂政

量子電腦資安攻防戰！振生半導體首創PUF+PQC市場唯一最佳解方

傅崐萁條款！綠提案立委赴陸訪問需申請 藍白聯手封殺

資策會與巴西技創機構簽備忘錄 強化科技交流

相關新聞

Meta將提供VR作業系統 華碩回應了

臉書母公司Meta周一（22日）表示，Meta將與微軟、華碩（2357）、聯想等外部硬體公司成為夥伴，合作打造使用Met...

廣達36周年活動將至 員工人人領800元、加碼搶萬元現金

代工大廠廣達（2382）即將於下周（5/4）舉辦36周年紀念活動，邀集團旗下上萬名員工齊聚，也找來7家人氣美食助陣，舉辦...

獨家／網家將提董事名單 和碩童子賢婉拒續任獨董

電商業者網路家庭（8044）集團今年將改選董事會，預計29日提出董事候選人名單共九位，但據了解，三年前加入的和碩（493...

量子電腦資安攻防戰！振生半導體首創PUF+PQC市場唯一最佳解方

全球資安問題面臨挑戰，量子電腦強大的解碼運算能力已成威脅，國際間對資安的重視更是愈加縝密防護，而晶片資安守護者振生半導體...

一手打造晨星的梁公偉再起 ITH會是聯發科的致命武器？

顯示器驅動IC與觸控IC廠ITH-KY（6962）已於3月29日申請第一上市掛牌，董事長為晨星創辦人梁公偉。由於聯發科是ITH的大股東，因此等ITH正式掛牌後，等於又將多一隻小金雞。

AI需求推升 集邦估今年QLC Enterprise SSD出貨位元年增4倍

隨著節能成為AI推論伺服器（AI Inference Server）優先考量，北美客戶擴大存儲產品訂單，帶動QLC En...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。