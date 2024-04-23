西門子收購Insight EDA 擴展Calibre可靠性驗證系列

西門子數位化工業軟體近日宣布完成對 Insight EDA 公司的收購，後者能夠為全球領先的積體電路（IC）設計團隊，提供突破性的電路可靠性解決方案。

西門子數位化工業軟體表示，這項收購已於 2023 年 11 月 1 日完成，具體交易條款未予公開。

Insight EDA 成立於 2008 年，致力於為客戶提供類比／混合訊號和電晶體級客製化數位設計流程。Insight EDA 是運用 EDA 自動化，解決特定設計電路可靠性問題的先驅，能夠提供高效的電路可靠性分析使用模型，找出設計特定的潛在電路可靠性故障區域，並協助解決問題，助力設計工程師達成晶片的首製成功。

電路可靠性的需求在 IC 設計產業增長迅速，西門子的 Calibre PERC 致力於打造市場領先的可靠性 sign-off 軟體，提供傳統驗證工具無法實現的全新檢查功能，Insight EDA 技術的加入將幫助西門子為晶片設計人員帶來「端到端」的電路可靠性解決方案。

西門子數位化工業軟體 Caliber 設計解決方案產品管理副總裁 Michael Garcia-Buehler 表示：「收購 Insight EDA 不僅進一步完善了西門子在電路可靠性驗證領域的技術路線圖，同時也印證了西門子 EDA 持續提供領先 EDA 解決方案的決心。透過將 Insight EDA 技術整合至西門 Calibre PERC 產品系列，設計工程師現在可以更加輕鬆地執行特定設計的可靠性檢查和分析。」

Insight EDA 執行長 Jesse Newcomb 表示：「加入西門子對於 Insight EDA 團隊和技術而言，是一個令人雀躍的全新開始。在此之前，我們一直致力於滿足特定客戶群體的需求，現在作為西門子 EDA 的一部分，我們期待將我們的解決方案推向更廣泛的半導體生態系。」