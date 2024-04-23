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Meta將提供VR作業系統 華碩回應了

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩（ASUS）。 圖／業者提供
華碩（ASUS）。 圖／業者提供

臉書母公司Meta周一（22日）表示，Meta將與微軟、華碩（2357）、聯想等外部硬體公司成為夥伴，合作打造使用Meta虛擬實境（VR）作業系統Meta Horizon的VR頭戴裝置，對此，華碩23日回應，我們很興奮這次跟Meta合作，利用華碩在構建強大遊戲設備方面的專業知識，為元宇宙帶來高性能的虛擬實境體驗。

華碩目前沒有VR頭戴裝置產品，不過，由於華碩在電競產業具有強大競爭力，其電競品牌ROG為市場領導廠商之一。業界分析，目前Meta與華碩、聯想等PC品牌廠合作計畫仍屬於早期階段，華碩可能從VR周邊切入，尤其是電競相關產品，再進一步結合Meta VR頭戴裝置本體。

Meta執行長祖克柏在周一上傳到Instagram的影片中，分享這個新聞。根據他的說法，Meta宣布提供VR作業系統，開創出類以安卓與iPhone作業系統在智慧手機抗衡的市場情勢，只是競賽場域限於VR頭戴裝置。蘋果的VR產品還是會比較貴，呈現垂直整合，而且必須與一系列都使用Meta作業系統的不同價位、不同硬體裝置競爭。

Meta自己目前推出的Quest 3和Quest Pro頭戴裝置，就是採用Meta Horizon作業系統。Meta願意供應給其他公司，也就是市場上會有其他硬體裝置也將使用這套作業系統。

Meta VR 華碩

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