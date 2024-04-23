廣達36周年活動將至 員工人人領800元、加碼搶萬元現金

代工大廠廣達（2382）即將於下周（5/4）舉辦36周年紀念活動，邀集團旗下上萬名員工齊聚，也找來7家人氣美食助陣，舉辦盛大的「美食嘉年華」、並安排一系列闖關活動，同時也在員工餐廳內安排全天「美食自助吧」（生機吧、麵包吧、水果吧），喊話要讓大家享受被「美食環繞」的感覺；而每位參與的員工也都將直接發放800元的園遊券，若再加上闖關活動等獎金，預計廣達共斥資近千萬來籌備此盛事。

據悉，廣達成立於1988年，不僅是全球第一大筆記型電腦研發設計製造公司。長期以來，廣達電腦以領先群倫的技術與堅強卓越的研發團隊領先世界，目前集團旗下共計有近1萬名員工，而2024年為創辦至今的第36周年，廣達也訂於下周六（5/4）於林口總部旁的東遠停車場，召開36周年廠慶活動，而外界也看好董事長暨創辦人林百里，將於廠慶當日現身，並釋出最新市況。

廣達近日也透過內部信宣布，每年同仁最期待「競賽搶獎金」的環節，今年將開放同仁以5人成隊的方式來自行組隊，預計屆時至少將有60隊參賽，以每30隊編列為艦隊，並組成2大艦隊來進行闖關活動（共4關，包括騎馬折返接力、疊高計時賽、足球踢靶、合力滾球），而總積分最高的艦隊，屆時每隊都能獲得至少5,000元的現金大獎，（共15萬元）而總積分次高艦隊則每隊都能獲得3,000元的現金獎勵（共計9萬元）。

此外，廣達還加碼宣布，除了以上的好康獎勵之外，今年也安排「獎金加倍送」，將於閉幕式時再從兩大艦隊隊伍中，各抽出3隊實施獎金加倍，把原先5千元的現金變成1萬、把原先3千元的現金增加成6千元，並且不論輸贏、人人都有獎金！內部也再加碼準備豐富的完賽大禮包，屆時每隊都可以再抱走3箱（共計216包）的人氣零嘴，連慶功用的點心都一次備齊，可說是十足貼心。