中華電信5G攜手臺南市立圖書館 打造元宇宙書展

迎接4月23日世界閱讀日，中華電信（2412）宣布，與臺南市立圖書館合作推出「臺南400好書元宇宙展」，將科技與文化融合，透過XR空間打造線上書展新體驗。民眾可透過手機APP或電腦網頁進入元宇宙空間，選定代表自己的虛擬人物探索展覽，享受線上閱讀電子書的便利。

中華電信指出，臺南市長黃偉哲也化身為AI數位分身，擔任書展閱讀大使，推廣臺南400好書。元宇宙書展不僅引領文化與數位的融合新潮流，更推動數位閱讀，致力於實現ESG永續發展目標。

為打造與眾不同的「臺南400好書元宇宙展」，中華電信表示，與臺南市立圖書館攜手合作，結合中華電信Hami書城的AI、XR應用及場域閱讀合作，打造創新的XR元宇宙書展，利用3D虛擬空間，結合圖像與文字，提供沉浸式閱讀體驗。

中華電信打造展覽設有三大主題展區，「尋書香」館呈現旅遊、人文、自然類型書籍；「讀冊聲」館品味文學、藝術書籍；「拾光味」館探索飲食和人文書籍，帶領讀者感受臺南的獨特魅力。此外，民眾可透過電子書平台細細品味各類精選好書。展覽期間更有「臺南AI市長」影片進行展館介紹、「Hami書城AI店長」導讀主題書籍，透過聲音、影像、色彩、圖案的設計中，帶領讀者走入虛擬臺南城，用五感體驗臺南深厚的文化底蘊。

臺南市副市長葉澤山表示，今年適逢臺南400，將實體書展透過元宇宙空間展出，是一項嶄新的嘗試，這將是一場文化與科技的盛宴，預示著未來閱讀的可能性，我們期望透過元宇宙書展這樣的方式，將臺南豐富的文化底蘊及臺南的好書，讓更多民眾知曉，並能實際於線上閱讀。

中華電信臺南營運處總經理蔡旻宏指出，中華電信持續提供優質的科技創新體驗，透過AI市長導讀，更豐富民眾對於閱讀的體驗。「臺南400好書元宇宙展」與Hami書城的連結代表臺南市立圖書館對於ESG永續發展的承諾與努力，透過數位閱讀，民眾不僅能夠享受便利的閱讀體驗，更可打造低碳閱讀環境，為我們最寶貴的地球盡一份心力，實踐綠色生活的理念。

中華電信強調，長久以來不僅積極支持政府政策，推動本土5G設備，更致力於建立多項創新應用，亦在智慧醫療、智慧交通、智慧製造、AGV/AMR、元宇宙平臺等領域取得實質成果。中華電信將秉持一貫的創新精神，持續與各界先進緊密合作，拓展各垂直應用領域。本次「臺南400好書元宇宙展」，更是為5G AI智慧導覽帶來革命性創新，透過創新科技重新定義圖書館虛、實雙軌服務。中華電信將持續透過獨到的創新技術和豐富的經驗，全面展現於新興科技領域中的巨量創意和無窮動力。