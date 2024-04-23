勤業眾信：高科技、媒體及電信產業 有四大關鍵趨勢

勤業眾信聯合會計師事務所23日發布《2024全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告，內容指出科技發展四大關鍵趨勢，包含生成式AI晶片的需求、原物料短缺、串流媒體與音訊市場、主權雲等議題。

勤業眾信聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇資深會計師表示生成式AI帶來的巨大影響，有望為半導體產業帶來未來三年的成長動能。而勤業眾信研究發現，目前消費者使用位元速率需求逐漸下降，5G的傳輸速度能滿足現今科技發展的需求，當前可以發展更完善的5G服務為主，6G則可做為企業五年後的遠程目標。

關鍵趨勢一：生成式AI晶片的需求正推動半導體產業成長

報告指出，2024年全球晶片市場總規模預計可達5,760億美元，人工智慧晶片銷售總額占整體約一成比重；而生成式AI專用晶片市場將擴大至500億美元，占全球銷售總額三分之二之多；生成式AI需求不斷擴大，2024年企業在生成式AI的支出將增加30%，運用於雲端服務與模型訓練，以幫助整合企業數據與基礎，以提高生產力、優化成本、建立創新價值。市場樂觀預估， 2027年生成型AI晶片收入可能達到4,000億美元，不過仍然要注意地緣政治的不確定因素。

關鍵趨勢二：地緣政治導致原物料短缺，影響科技業供應鏈永續經營

報告指出，2024年可能會有許多地區出現鎵、鍺短缺問題；到了2025年可能開始面臨製造高科技產品不可缺少的重要材料稀土元素短缺，原物料短缺將影響晶片製造商、電動車等企業。

研究表明，中國大陸未來將會限制用於電子、清潔能源、航空、汽車和國防等方面的稀土元素出口，進而導致全球製造商的困境。仰賴這些技術原料的科技產業市場價值估計超過1,600億美元，建議企業可透過管理ESG追蹤數據、增加電子廢棄物回收、利用數位供應網絡預測和規劃原物料使用等方式，增強供應鏈的韌性。

關鍵趨勢三：串流媒體與音訊市場將在2024年大開「聽」浪潮

勤業眾信報告預測，2024年全球將有更多消費者使用及訂閱音訊娛樂，如Podcast、串流音樂、廣播和有聲讀物，全球音訊娛樂市場收入將超過750億美元，年成長率約為7%。

研究發現，成本、內容和便利性是驅動音頻娛樂市場的主要因素，許多音頻平台提供消費者免費或低價的服務，吸引有控制娛樂開支需求的消費者；獨立創作者投入音樂和podcast領域、好萊塢大罷工期間尋找出路的演員，紛紛產出新內容；加上取得的便利性和題材融入日常生活等優勢，整體推動音訊市場發展。

關鍵趨勢四：電信和科技業資料使用安全需求提升，主權雲成未來焦點

雲端運算在企業轉型中扮演著重要角色，2023年市場規模估計達6,000億美元；然而，龐大的數據資料、網路安全威脅、個人資料隱私權、地緣政治緊張局勢等影響，增加本土化的雲端需求，也使確保安全和保障公民權利的需求日益增加，未來幾年對於數據和雲端主權的重視將進一步加強。

其中，為嚴格的合規性要求而設計的政府雲端，預計將超過410億美元；而資料駐留的分散式雲端可能超過70億美元。企業也應注意各國頒布的資料隱私保護等相關法規的變化，以避免造成嚴重的法律後果和高額罰款，還能有助於保持與客戶和合作夥伴之間的信任。