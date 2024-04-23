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元太、友達策略合作 攜手進軍智慧零售市場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

為協助客戶邁向淨零碳排的全球永續目標，全球電子紙領導廠商E Ink元太與全球顯示器與智慧應用領導廠商友達23日簽署「大型彩色電子紙策略夥伴合作備忘錄」，將由元太提供全彩電子紙模組，友達提供軟硬體整合技術與關鍵零組件TFT背板，合作推出大型彩色電子紙顯示器，落實包括零售在內的多元智慧應用場域。

友達智慧零售事業群透過子公司耕耘全球零售市場已久，以數位看板協助客戶數位轉型，但部分不需動態影像的廣告形態，如短期促銷、即時折扣等資訊，多仍仰賴在店內、外張貼紙本印刷海報。

元太推出的E Ink SpectraTM 6彩色電子紙，以創新科技適時為紙本海報找到數位化的替代方案。憑藉其鮮明高飽和色彩、超低功耗的優異特性，畫面表現可媲美紙本印刷海報的效果，搭配友達的整合式軟硬體平台，連鎖零售商客戶可在單一雲端平台管理店內所有面向消費者的POP行銷（Point of Purchase Marketing），全方位管理包括LCD、LED、電子紙貨架標籤，以及大型彩色電子紙顯示器等顯示介面。

元太總經理甘豐源表示， 「元太致力發展電子紙技術與應用，多年來的研發累積已逐步開花結果」，「目前電子紙技術正朝向全彩色、大尺寸方向發展。電子紙近似印刷海報的質感表現、超低功耗、無光害等特性，十分適用於零售廣告或公共訊息告示應用」，甘豐源說，非常樂意與友達共同拓展彩色電子紙在智慧零售等各種場域的應用，建立雙方堅實的生態圈夥伴關係。

友達智慧零售事業群總經理楊本豫表示，「零售場域中的紙本海報需耗費大量製作、運送與人力張貼的成本，更換海報這件事，在人力資源短缺的情況下更困擾著零售門市。友達智慧零售最在意的是如何解決客戶的真實痛點，透過與元太密切合作，雙方成功開發適合播放靜態廣告的彩色電子紙方案」，楊本豫說，「我們相信這不僅協助解決客戶缺工的問題，同時也減少紙本海報所衍生的各種資源浪費，以無紙化的數位體驗呼應減碳大趨勢，為環保減碳做出積極貢獻」。

友達致力提供永續轉型的解方，今年在Touch Taiwan展會中，推出結合雲端軟體平台與電子紙貨架標籤的完整解決方案，其高度整合的CMS系統，已導入全球客戶超過30,000個端點，助力智慧零售服務。未來將運用電子紙技術推出更多大尺寸的超低功耗智慧節能顯示方案，期盼與更多智慧應用產業鏈合作夥伴共譜永續未來。

元太 友達 電子紙

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