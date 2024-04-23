快訊

看花蓮倒塌建物位置「驚見巧合」 網憂米崙斷層被觸發 專家釋疑

資深員工爆…開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

午夜地震頻頻 防災專家：睡覺震醒千萬別跑到桌下躲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電2024技術論壇24日北美開跑 總裁魏哲家率隊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電2024年技術論壇預定4月24日北美開跑，總裁魏哲家將率領團隊出席，釋出最新技術藍圖。

依據台積電官網，2024年技術論壇將依序從4月 24 日北美、5月2日奧斯汀、5 月 9 日波士頓、5 月 14 日歐洲技術研討會再回到5月23日台灣召開。後續並規劃5月28日中國大陸、6月25日以色列以及6月28日日本陸續舉辦。

台積電官網說明，論壇將介紹領先的HPC、智慧手機、物聯網和汽車平臺解決方案，以及台積電在5奈米、4奈米、3奈米、2奈米工藝及以後的先進技術進展。

台積電也預計分享，超低功耗、射頻、嵌入式記憶體、電源管理、感測器技術等方面的專業技術突破，以及先進封裝3DFabric如在InFO、CoWoS和TSMC-SoIC上的進展。

此外，台積電也預計在技術論壇分項卓越製造、產能擴張計劃和綠色製造成就，同時開放創新平臺生態系統如何協助加快設計效率等。

台積電 奈米 魏哲家

延伸閱讀

AI晶片量能提升為何變數是電力？台積電「太保守」 股價拉回就是重新進場好時機

台積電（2330）會繼續投資且越跌越買！ 財經達人：今年可能將不只一次打破單季營收最高紀錄

台積電海外生產 要客戶分擔成本

不妙！台積電CoWoS強勁也沒用？ 台指期盤後、ADR盤前都跳水

相關新聞

連續多起地震 台積電部分廠區預防性疏散 目前已回線

今（23）日凌晨起台灣發生數起地震，護國神山展現強韌的抗震應變。台積電今日回報均未達外部疏散標準。按照台積電內部程序，少...

誠美材董事名單出爐 董座何昭陽未入列

偏光片大廠誠美材（4960）23日召開董事會，提出董事候選人名單，其中，董座何昭陽未在名單之列，據了解，董事會開會中，僅...

搶進智慧零售市場！元太+友達策略合作打造大型彩色電子紙顯示器

為協助客戶邁向淨零碳排的全球永續目標，全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技與全球顯示器與智慧應用領導廠商友達...

聯想強攻 AI PC Yoga創作者筆電在台登場

全球AI PC浪潮持續席捲，聯想（Lenovo）新一代創作者筆電—Yoga Book 9i、Yoga Pro 9i及Yo...

環球晶董座徐秀蘭談市況：下半年應比上半年好 但增幅可能稍微和緩

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭23日出席ERSO Award頒獎典禮，對於目前市況，她表示，下半年的不確定...

台積電2024技術論壇24日北美開跑 總裁魏哲家率隊

台積電2024年技術論壇預定4月24日北美開跑，總裁魏哲家將率領團隊出席，釋出最新技術藍圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。