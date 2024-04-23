台積電2024技術論壇24日北美開跑 總裁魏哲家率隊

台積電2024年技術論壇預定4月24日北美開跑，總裁魏哲家將率領團隊出席，釋出最新技術藍圖。

依據台積電官網，2024年技術論壇將依序從4月 24 日北美、5月2日奧斯汀、5 月 9 日波士頓、5 月 14 日歐洲技術研討會再回到5月23日台灣召開。後續並規劃5月28日中國大陸、6月25日以色列以及6月28日日本陸續舉辦。

台積電官網說明，論壇將介紹領先的HPC、智慧手機、物聯網和汽車平臺解決方案，以及台積電在5奈米、4奈米、3奈米、2奈米工藝及以後的先進技術進展。

台積電也預計分享，超低功耗、射頻、嵌入式記憶體、電源管理、感測器技術等方面的專業技術突破，以及先進封裝3DFabric如在InFO、CoWoS和TSMC-SoIC上的進展。

此外，台積電也預計在技術論壇分項卓越製造、產能擴張計劃和綠色製造成就，同時開放創新平臺生態系統如何協助加快設計效率等。