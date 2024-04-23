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工研院創新科技八度獲愛迪生獎 勇奪1金3銀　

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
工研院連續八年獲得有「創新界奧斯卡獎」之稱的愛迪生獎（Edison Awards）在經濟部產業技術司支持下，勇奪1金3銀。左起為工研院電子與光電系統研究所專案經理趙嘉信、工研院電子與光電系統研究所組長方彥翔、工研院生醫與醫材研究所組長王羽淇、工研院生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅、工研院材料與化工研究所組長張昌榮、工研院產業科技國際策略發展所國際長王明哲。圖／工研院提供
工研院連續八年獲得有「創新界奧斯卡獎」之稱的愛迪生獎（Edison Awards）在經濟部產業技術司支持下，勇奪1金3銀。左起為工研院電子與光電系統研究所專案經理趙嘉信、工研院電子與光電系統研究所組長方彥翔、工研院生醫與醫材研究所組長王羽淇、工研院生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅、工研院材料與化工研究所組長張昌榮、工研院產業科技國際策略發展所國際長王明哲。圖／工研院提供

素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布今年度獲獎名單，工研院連續八年獲獎，與國際大廠陶氏化工（Dow）、康寧、杜邦（DuPont）共同在國際發光，在全球近400多項技術、產品中，勇奪1金3銀，總計擒獲4面獎牌，創下佳績。

其中，降眼壓成效優於國際領先大廠的「創新雙標靶青光眼藥物」，為台灣在眼科學創新（OPHTHALMIC INNOVATIONS）新藥拿下第一面金牌，「細胞功能之鑰」則是針對異體細胞治療所建立的精準化與標準化細胞篩選機制，獲得銀牌獎；同樣擒獲銀牌獎的還有「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，協助台廠打入國際Micro LED穿戴顯示器裝置產業，以及「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」可助紡織業提高織物回收效益，也榮獲銀牌獎。透過工研院獲獎關鍵技術，讓台灣生醫、紡織、顯示器科技研發實力持續在國際發光且均已技轉產業，讓產業同享國際榮耀。

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示，工研院不間斷的創新研發就像創新基地，並且在研發過程中，考量技術是否符合供應鏈需求，也專注在謀求人們更好的生活。工研院持斷研發顛覆市場（game-changing）的產品，今年工研院的「創新雙標靶青光眼藥物」更是顛覆市場的絕佳案例，尤其人們在視力受損時，而失去視野，進而失去自我，感謝工研院研發保護視力的產品。

工研院院長劉文雄表示，本次工研院共有四項技術獲獎，涵蓋生醫、紡織、顯示器等關鍵領域，皆有具體產業化效益。包括獲得金牌獎的「創新雙標靶青光眼藥物」已技轉信力碩德，進入臨床試驗階段；獲得銀牌獎的「細胞功能之鑰」，已技轉給國內廠商，像是台灣博醫能生技，並進人體臨床試驗階段；至於獲得銀牌獎的「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」正跟國內紡織業者進行驗證當中；同樣獲得銀牌獎的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」更攜手宏齊、鴻海、英濟、沛錦、追風、佐臻、優美特創新材料、台灣奈晶、信捷等上中下游廠商，進行技術落地驗證。

工研院為了加速產業前進動能，以整合跨域解方擘劃「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。將用科技創新翻轉生活，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場。

工研院 顯示器

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