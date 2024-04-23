Meta推Horizon OS 攜手華碩等硬體商共築新生態系 消費者有更多選擇

Meta今（23）日宣布開放Meta Quest作業系統Horizon給第三方硬體製造商，讓開發者共同建構更龐大的生態系，消費者也將擁有更多的選擇。

Meta表示，全新作業系統之所以命名為Horizon，主要是希望建立以人為中心、連結彼此的平台，社交臨場感會是這個平台的發展重點。應用程式Quest Store，未來也將更名為Meta Horizon Store。

Meta耗費十年打造新一代運算平台，著眼於頭戴裝置發展，希望發展出更自然的互動方式、社交臨場感；Meta也開發由內而外的追蹤技術（inside-out tracking），包含眼睛、臉部、手部與肢體追蹤。

目前在Meta Quest裝置上運作的Horizon社交功能將拓展到新生態系統中，讓大家的身分、虛擬替身與朋友也能在虛擬空間中同步跨系統轉移，並讓開發者將豐富的社交功能整合進應用程式中。搭載Horizon作業系統的設備，也將採用與Meta Quest 使用者相同的行動隨附應用程式，並將更名為Meta Horizon。

隨著MR（擴增實境）市場的成長，Meta在個人電腦與智慧手機產業觀察到，最好的消費者服務須藉由廣泛的硬體生態系統提供，讓通用運算裝置與更專精的產品在同一個平台上運作。

目前包含華碩、聯想、Xbox都與Meta合作開發新的作業系統裝置，其中，華碩運用Horizon開發全新的高效能電競頭戴式裝置，聯想則運用Horizon打造的MR設備，Xbox、Meta 去年已在Meta Quest上合作推出Xbox Cloud Gaming（Beta），現在雙方將再度合作打造一款限量版Meta Quest。

華碩共同執行長許先越表示，受到VR（虛擬實境）與MR相關遊戲社群啟發，了解玩家們想要高效能硬體。透過Meta Horizon作業系統，華碩將打造下一個世代的遊戲頭戴式裝置。

聯想集團董事長兼執行長楊元慶指出，MR 正在改變人們與電腦之間的互動方式，並透過結合數位體驗與實體空間，達到生產力、學習與娛樂的全新境界。基於我們過去成功的夥伴關係，聯想正將Meta Horizon作業系統與我們在個人計算領域的領導力與創新力結合，以加速推廣 MR中的全新使用情境，如虛擬螢幕、遠端臨在（Remote Presence）、內容消費與沉浸式訓練。

上述所有裝置都將採用高通 Snapdragon XR2 Gen 2平台，高通總裁兼執行長Cristiano Amon說，實體與數位空間的整合正加速進行，為VR、MR 與 AR正成為下一代的計算平台。很興奮見證全新生態系正在成形。