電腦視覺成AI發展顯學 宜鼎獨創MIPI over Type-C解決方案解鎖應用

全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際 （Innodisk）持續深化邊緣AI布局，今（23）日發表全球首創「MIPI over Type-C」獨家技術，讓旗下嵌入式相機模組，能夠突破高規格MIPI相機長期無法克服的線路長度限制、擴大連接通用性，並拓展至AI機器視覺、智慧製造現場AMR（自主移動機器人）、智慧城市共享交通運具等多樣化的全球邊緣AI應用版圖。

宜鼎引述市調機構Transparency Market Research調查指出，隨著電腦視覺成為AI發展顯學，工業級相機需求也持續擴增，工業相機市場規模預計將於2031年達到200億美元。歐美市場因基礎建設完備、加上智慧城市發展快速，針對嵌入式AI視覺應用的導入程度甚高，眾多新興市場亦將跟進。

在工業級相機解決方案中，MIPI介面的相機模組憑藉其高頻寬、高影像幀率特性，成為眾多應用場景首選。然而，儘管MIPI相機效能卓越，導入特定應用場景時卻存在技術瓶頸——目前MIPI傳輸線長度僅有30公分，且須安裝在嵌入式系統內部、難以外接延伸，導致其應用層面較為限縮。而支援較長距離傳輸的SerDes介面雖可解決線長問題、卻要價不菲。可見現行兩種解決方案之間，仍存在明顯市場斷層與缺口。

為解決上述問題，宜鼎獨家研發全新MIPI over Type-C技術，使相機模組不僅能保有MIPI高頻寬優勢，並能透過特製轉板將MIPI轉換至全新定義的USB Type-C介面，且同時突破原先MIPI規格30公分的線長限制，大幅延展為2公尺以上的外接距離。而相比SerDes解決方案，此技術亦具備高度性價比優勢，在企業採購成本與高傳輸效能之間達到完美平衡，可望以全新選項改寫現今嵌入式相機市場樣貌，並已在本月於德國舉辦的Embedded World展會獲得國際市場關注。

MIPI over Type-C技術將結合宜鼎MIPI相機模組既有的多項特點，發揮其最大優勢，包含：高頻寬、低功耗、內建影像訊號處理器（ISP）以調節影像品質，且全系列皆支援高度客製化，可根據客戶需求進行韌體優化、IQ設定、視野角度、尺寸設計等調整，以呈現最清晰的影像細節。此外，為實踐邊緣AI普及化，宜鼎更積極投入研發資源，打通該項解決方案在各平台的通用性，目前已成功導入NVIDIA Jetson、英特爾x86與ARM平台，全面加速客戶端的邊緣AI應用落地。