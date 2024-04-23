宏碁攜手塑膠銀行 承諾從環境中收集50噸塑料廢棄物

響應世界地球日主題「Planet vs. Plastics」，宏碁（2353）攜手塑膠銀行（Plastic Bank）承諾於2024年從環境中回收與收集至少50噸塑料廢棄物。塑膠銀行為加拿大的社會企業，致力透過建立回收生態系統解決日益嚴重的塑膠污染問題，並為脆弱的沿海地區創造生計機會。

宏碁影響力合作計畫將藉由與塑膠銀行的合作，結合東南亞收集者們的努力，防止相當於250萬餘個塑膠瓶1進入海洋。收集者收集塑膠廢棄物，並將其帶到塑膠銀行分部，以當地市場價格換取額外的收入及社會福利（如餐券、健康保險）等獎勵。

宏碁與塑膠銀行的合作符合聯合國永續發展目標（SDGs），涵蓋SDG 1（消除貧窮）、SDG 8（體面工作與經濟成長）、SDG 12（永續的消費與生產模式）、SDG 14（保育海洋與海洋資源）和SDG17（促進目標實現之全球夥伴關係）。

宏碁的ESG 目標（Environmental環境、Social社會、Governance公司治理）預計將於2025 年在電腦及顯示器使用20至30%的消費後回收（PCR） 塑料，並努力實踐2050 年淨零排放的承諾。宏碁致力於將電子消費產品所使用的消費後回收（PCR） 塑料與Vero環保產品線結合，並透過於2023 年12 月推出的首款碳中和電腦Aspire Vero 16，強化其對實現碳中和的目標；展望未來，將透過推廣創新和生態意識的解決方案改變生活型態，以實現營運和環境的長期永續發展。