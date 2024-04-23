台積電：423凌晨地震未達外部疏散標準 人員均安
台積電23日說明，4月23日凌晨台灣發生數起地震，均未達外部疏散標準。廠務及工安系統等均正常，人員均安。
根據中央氣象署最新資訊，23日凌晨4時49分發生芮氏規模5.9地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府南方30.0公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。
中央氣象署的資訊還指出，今晨4時52分發生芮氏規模5.3地震，地震深度1.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方23.4公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。
花蓮縣從昨晚至今晨已出現多起地震，中央氣象署資訊指出，其中芮氏規模最大的6.3地震發生於今天凌晨2時32分，地震深度5.5公里，最大震度花蓮縣5弱。
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