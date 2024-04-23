台積電再遇強震 法人估影響有限 今年 EPS目標不變
台灣23日凌晨不平靜，凌晨2時許，花蓮接連發生2次規模6以上地震，新竹搖晃明顯，法人機構表示，台積電（2330）雖一度疏散人員，但值班人員已全部趕赴產線，暫未傳出生產受影響。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，此次規模遠小於「0403」地震，根據通路訪查，台積電廠房設計以七級為主，，部分機台暫停運轉做停機檢查，避免偏移，估計對台積電的影響損失低於億元，對石英管、矽晶圓製造的崇越（5434）、環球晶（6488）有利，另外對於廠務工程、管線配置的漢唐（2404）、亞翔（6139）、帆宣（6196）有利。
市場法人指出，預估台積電今年營收2.6兆元、年增22.43%，毛利率52%，淨利9,786億元，年增16.71%，每股獲利（EPS）上看37.7元；台積電日前法說會維持資本支出280~320億美元不變。
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