一顆蘋果救台灣 成過去式

隨著近年來智慧手機、筆電市況疲軟，加上蘋果的利潤愈來愈低，包括可成（2474）、緯創（3231）等台廠都逐漸淡出蘋果供應鏈，加上科技趨勢主流也正逐步轉移到AI應用，過往「一顆蘋果救台灣」的時代已逐漸成過去式。

以可成為例，剛切入iPhone機殼供應鏈時，毛利率動輒45%至50%，隨著蘋果陸續扶持大陸手機機殼供應鏈，引爆市場削價競爭搶單，可成毛利率直直落，甚至僅剩「2字頭」，導致可成在2020年選擇退出這片紅海市場。

不光是可成，和碩（4938）集團旗下鎧勝（5264）以及代工大廠緯創，也因為同樣的原因，陸續退出iPhone供應鏈，只是上述二家業者與蘋果分手的方式較為和緩，而可成則是「壯士斷腕」，直接出售旗下iPhone機殼生產基地給陸廠藍思科技。

業界人士指出，早在AI應用橫空出世之前，台廠就已警覺到蘋果iPhone訂單的利潤正快速下滑，但礙於訂單量大，加上當時尚未有新的科技主流能取代，因此都在忍痛接單，承受來自紅色供應鏈的削價競爭；如今AI應用火熱，台廠若在蘋果鏈無利可圖，勢必會加速「脫蘋」，轉頭擁抱AI市場，緯創正是一個鮮明的例子。

業界人士分析，目前iPhone機殼的毛利率恐怕只剩下「1字頭」，遠不如全盛期動輒四、五成；反觀AI相關應用毛利率都至少在「3字頭」，而且不僅毛利率高，單價也高，吸引不少關鍵零組件廠積極搶進，科技主流的改變，也正影響蘋果供應鏈的變化。

法人指出，擠入蘋果鏈不必高興得太早，退出蘋果鏈也不必過於悲觀，唯有公司本身的營收、獲利持續成長才是正道。