新蘋鏈揭曉 紅潮壓台廠…陸廠穩居供應商最多地區

蘋果於官網揭露最新供應鏈名單，全球共有187家入列，兩岸蘋果鏈呈現「紅鏈躍進、台鏈消退」態勢。台廠「二進四出」，較去年少兩家，共43家進榜，占比約22.9%；陸廠則「八進四出」，較去年增四家，共53家入列，占比約28.3%，比台灣多出5.4個百分點。

蘋果最新供應鏈名單一改前一次揭露的名單中，剔除紅鏈家數比台鏈多的「去中化」氛圍，大陸穩居目前蘋果供應鏈廠商最多的地區。印度塔塔集團旗下塔塔電子，因收購緯創（3231）印度廠而首度入列，成為蘋果全球供應鏈重塑的一大象徵。

最新名單中，台廠新進兩家分別為PCB載板廠南電（8046）與未上市的金箭印刷集團，這是南電睽違多年再度入列蘋鏈。

四家遭剔除的台廠為聯詠（3034）、南亞科（2408）、嘉澤（3533）、精密金屬機構零件廠鈦鼎科技，其中，鈦鼎科技為未上市公司，聯詠前一次首度打入蘋鏈，僅隔一年就遭除名，聯詠對此不評論。南亞科也遭剔除，業界分析，近一年多來消費性電子市場疲軟，蘋果靠三星和SK海力士幾乎就滿足記憶體需求，可能是南亞科此次未入榜的原因。嘉澤是英特爾CPU Socket主要供應鏈，也有供應I／O連接器等零組件，法人推估，蘋果近年來力推自家晶片，可能因此降低對英特爾CPU Socket供應需求，連帶影響嘉澤供貨。

其他台廠老面孔包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、台達電（2308）、廣達（2382）、日月光投控（3711）、華邦（2344）、仁寶（2324）、可成（2474）、正崴（2392）、華通（2313）、光寶科（2301）、和碩（4938）、晶技（3042）、欣興（3037）、燿華（2367）、緯創、國巨（2327）等，持續入列蘋果供應鏈名單。

陸廠則為「八進四出」，包括寶鈦股份、酒泉鋼鐵、中石偉業科技、凱成科技、三安光電、博碩科技、東尼電子、正和集團均入列；江蘇精研、美盈森集團、深圳得潤電子、盈利時則遭剔除。

在蘋果2020會計年度前，台廠占蘋果供應鏈家數高於陸廠，2020會計年度起，蘋果為降低成本，開始大量導入紅色供應鏈，陸廠家數首度超越台廠。本次蘋果公布的是2023會計年度供應鏈名單，兩岸入榜差距持續擴大、達十家。

蘋果最新供應鏈名單，只揭露2023年會計年度前98％在材料、製造與組裝方面的直接支出相關供應商，因此可能出現即使部分廠商一直都在蘋果供應鏈內，但因年度採購占比變化，在名單中消失或又納入的狀況。