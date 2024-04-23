誠美材經營權之爭延燒

偏光片大廠誠美材（4960）經營權之爭持續延燒，董事長何昭陽指稱擬引進的大股東天逸集團昨（22）日發布聲明強調，「天逸集團創辦人、相關關係企業均未買進或持有誠美材之股票」，也未介入相關經營權之爭，同時該集團否認涉及所謂不法及中資之情事。

何昭陽昨天回應，有關天逸聲明事實部分予以尊重。對於部分有心人士意圖混淆視聽，指稱他洩漏個資情事，均為子虛烏有，他將去函向相關機關說明，並已委請律師追究相關刑事責任。誠美材將於今天召開董事會提出董事候選人名單，外界也高度關注名單動向。

針對將召開董事會提出董事候選人名單，何昭陽強調，「會尊重大股東，努力為公司穩定經營及客戶權益而努力，並審慎樂觀評估中」。

誠美材將在6月7月召開股東常會，全面改選九名董事（含三名獨董）。不料何昭陽日前指控代理總座連巍鐘尋求外部勢力，意圖以少數股權控制公司經營，他將引進新的外部大股東天逸集團，支持自己續任董座。誠美材獨董則質疑何昭陽未經授權攜出公司大小章，嚴重違反內控，為此更向警方備案。誠美材內部茶壺風暴再掀經營權之爭。