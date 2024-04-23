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30年前的反核人士想法變了 和碩董座童子賢：核能不是人類公敵

經濟日報／ 記者沈能元吳凱中／台北報導
和碩董事長童子賢。 記者林伯東／攝影
和碩董事長童子賢。 記者林伯東／攝影

和碩（4938）董事長童子賢昨（22）日針對如何面對缺電危機議題時透露，自己30年前是熱心反核人士，但十年前關注地球暖化議題時，陷入地球暖化與反核之間的掙扎，這二、三年慢慢想清楚了，「地球暖化才是人類公敵，而核能不是。」

童子賢昨於台北榮總大師講堂針對「台灣產業發展與世界趨勢」議題進行演講。他表示，電力是現代文明的基礎，也是產值龐大的產業，曾與準總統賴清德深入討論能源問題，建議國家應挹注更多心力於能源研究，及相關基礎科學，例如美國設置能源部，旗下擁有重要的國家級實驗室。

童子賢不諱言，「30年前我也反核，十年前逐漸關注地球暖化這個議題後，開始陷入掙扎。」他重申對核能的立場，認為在地球暖化危機的當下，台灣社會應考慮核能為未來供電選項之一。

童子賢強調，能源若使用不當，地球暖化是無可挽回的，可能會毀掉地球文明。他反問，「為什麼不能像航空業一樣，做出非常良好的機制管理能源呢？」且不論天然氣、綠能、核能，可能都還有很多努力空間。

童子賢表示，台灣經營管理能源最重要的國營事業為中油、台電，營業額均超過兆元，但在專業上未獲得重視，位階也不夠高。電力加上石油，一年花費逾2兆元，是醫療健保的二倍、國防經費的四倍，但此二個單位卻只是經濟部轄下「配合執行業務」單位。

童子賢認為，應給這二個單位更多鼓勵與政策支持，強化能源的決策與研發，投入電網安全、核能安全等重大研究。

童子賢指出，台灣80%發電來源為煤、天然氣、燃油，導致碳排指數居高不下。隨著全球關注地球暖化議題，台灣應該要有所準備，否則很多產業發展將受到限制，不利於經濟。

「核能可以是綠能的盟友，而非敵人。」童子賢說，如使用能源不當，將造成無法挽回的暖化，毀掉地球文明，而「核能」是一種技術，其安全係數就好像航空業的安全係數，可以好好提升，好好控管，「現在搭飛機比騎摩托車安全很多。」

外傳賴清德有意延攬童子賢為閣揆，但童子賢因家庭因素而放棄。童子賢表示，只是討論過程，可能在24小時內有人耳聞，就這樣以為，並祝福新閣施政順利。

暖化 核能 童子賢

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