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中光電通過 SBTi 科學基礎減碳目標審核

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

4月22日是世界地球日，光電大廠中光電（5371）宣布，通過國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議 (Science Based Targets initiative, SBTi)」的目標審核，充分展現中強光電「永續轉型，勢在必行」的成果與決心。

SBTi科學基礎減碳目標倡議由碳揭露計畫 （Carbon Disclosure Project, CDP）、聯合國全球盟約組織 （United Nation Global Compact, UNGC）、世界資源研究所 （World Resources Institute, WRI） 和世界自然基金會 （World Wide Fund for Nature, WWF）共同發起，旨在促進企業以科學的方式應對氣候變遷，設定有助於控制全球升溫不超過1.5℃標準，實現聯合國《巴黎協定》的全球氣候目標。

中強光電依循著SBTi的減碳目標與路徑，致力於符合聯合國氣候峰會《巴黎協定》限制全球平均升溫1.5℃的標準，以2021年為基準年，將在2032年實現溫室氣體範疇一和範疇二絕對減量50.4%，以及溫室氣體範疇三絕對減量30%之目標。

中強光電表示，每年提案並導入各項節電措施、汰換耗能設備、導入ISO 50001能源管理與中央監控系統，以利發現熱點導入對策，並於台灣及大陸廠區建置8座太陽能發電系統自用，2023年再生能源使用率達16%。在範疇三排放占比主要為原物料採購及產品使用能耗，因此，透過建置供應鏈環境管理系統、致力於綠色產品技術創新、採用再生材料、降低機台使用能耗等策略，減少範疇三排放量，實現循環經濟，為地球減輕負擔。

在全球永續趨勢與氣候變遷影響下，中強光電持續對環境永續保持高度關注，已連續16年發行永續報告書 （ESG Report），透明揭露企業面對氣候衝擊的策略、管理、永續行動與指標目標資訊，支持並導入氣候相關財務揭露 （Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD），積極落實氣候變遷風險管理，更承諾在2030年前實現EV100交通載具電動化，並在2040年前於全球主要營運與生產據點實現低碳能源轉型，達到RE100，以實現全面的減碳目標，強化企業氣候韌性，達成企業永續願景。

中光電 氣候變遷 減碳

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