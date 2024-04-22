中華電科技減碳！營運與碳排脫鉤 攜手戴資穎為永續而戰

中華電信（2412）22日舉辦永續形象廣告首播記者會，於世界地球日正式推出由董事長郭水義指出，中華電信近年積極以科技減碳，中華電信營收與碳排已經脫鉤，比基準年（2020年）下降14%，後續持續推動載具電動化、企業購電協議、生物多樣性落實。

中華電信永續形象廣告由董事長郭水義及世界球后暨中華電信永續發展傳播大使戴資穎共同拍攝，廣告結合中華電信的永續願景及小戴的運動家精神，用三場賽事來演繹「永續精采 世代前行」的理念。

中華電信表示，董事長郭水義、總經理林昭陽率領集團母子公司及重要策略伙伴等26家公司一級高階主管，包含宏華國際、神腦國際、是方電訊、中華精測、中華投資、中華系統整合、光世代建設、中華黃頁、資拓宏宇、中華資安國際、中華立鼎光電、春水堂科技、智趣王、中華數位文創、將來銀行、勤崴國際、科科科技、緯謙科技、愛卡拉互動媒體，以及中華電信新加坡、泰國、日本、越南、香港東華、中華東南亞控股等，同台誓言齊心努力共創永續生態圈，展現中華電信以集團之力推動淨零、守護地球的堅定決心。

郭水義表示，此次攜手小戴以影片三部曲方式詮釋人與環境可以雙贏、攜手實踐永續、堅持不畏困難邁向淨零，希望透過台灣全民對小戴的支持與喜愛，推展中華電信期待和環境永續共好的理念，以影片故事感動人心，號召全民一起加入永續淨零的行列。

郭水義表示，中華電信會持續秉持「腳踏實地做好服務」的精神，在5G領先基礎上持續精進，提升行、固、Wi-Fi三網速率，並因應智慧家庭需求，打造無縫接軌的網路服務。此外，建構獨家高、中、低軌道衛星通訊，再加上行動網路、光纖網路及無線網路，全面打造「星空地」綿密網路服務，進入兆元級網路新世代，除強化台灣網路韌性外，也致力提供政府與客戶更完善、高品質的通訊服務。

郭水義指出，將協助百業數位轉型，協創生態走向國際，中華電信透過七大創新技術，推動2C2B2G智慧應用，並結合策略夥伴以構建數位生態系統為目標，協助全民及百業轉型升級，公司同時積極布局國際市場，協助台商獲得各類資通訊服務，並將台灣智慧應用行銷到國際舞台。

此外，郭水義表示，將擴大影視及體育賽事投資，除籌組數位文創基金，鏈結策略伙伴，打造台流邁向影視3.0，同時打造全台最大影音平台，持續支持國際運動賽事，尤其中華電信連五屆取得巴黎奧運轉播權，除延續以往國際賽事最高規格的轉播服務外，今年將提供奧運史上首次AR等創新收視體驗，讓國人可透過MOD與Hami Video，見證小戴及中華隊的精采表現．

同時面對詐騙問題，郭水義認為，中華電信阻詐打詐、責無旁貸，對於電信詐騙絕對零容忍！公司自112年5月起，領先國內同業陸續推出全面攔阻偽冒我國號碼之境外「+886 0-9」開頭來話，攔阻率達100%，並推出固網市話以及行動電話（含VoLTE） 境外來話全面語音警示服務，以智慧防詐技術，力防客戶受騙。另推出以關鍵字精準攔阻來自境內/境外詐騙簡訊、「123六碼專屬簡訊」，同時，也以AI強化網際網路防駭防毒服務，防堵惡意連結、勒索軟體、釣魚網站威脅，透過各面向守護全民財產安全。

郭水義更強調，中華電信推動永續淨零的決心堅毅、目標明確，除已領先承諾2030碳排減半、2030 EV100、2040 RE100、2050達成淨零碳排外，公司透過耗能設備汰換、機房智慧節能、3G汰停、首創5G C-RAN、發展IOWN、簽署企業購電協議（CPPA）、自建及代建太陽光電場等具體措施，成功實現營收與碳排脫鉤；中華電信也集結集團力量力推永續，近期即與將來銀行合作，推出帳單代繳、無紙化單據優惠，提升客戶減少碳足跡意願，同時，攜手志同道合的供應鏈夥伴，推動資通訊產業生態鏈淨零轉型，創建共贏生態圈。

在生物多樣性方面，郭水義指出，中華電信去年即承諾於2030年達成生物多樣性淨正向影響（Net Positive Impact, NPI）與實現無淨毀林（No Net Deforestation, NND）目標，並投入全台保育造林、植樹認養，用15萬分的努力，目標8年種下15萬棵樹木，推動生態棲地保育；此外，公司正研擬將不毀林相關政策落實到日常營運，且積極推動「其他有效地區保育措施」（Other Effective Area-based Conservation Measures, OECM），及「自然相關財務揭露」（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）報告等措施，全方位為守護生物多樣性努力。

展望未來，郭水義指出，中華電信會持續以領先的資通訊技術，積極賦能六大核心戰略產業及五大信賴產業，與台灣百工百業齊力協創雙軸轉型；因為我們熱愛台灣這片土地，所以我們會永續前進，也期待號召全民一同為淨零打拼，實現永續共好新未來。