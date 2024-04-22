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集邦：大尺寸電視面板4月報價續漲 監視器面板漲幅擴大

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技22日公布2024年4月下旬面板報價。圖／集邦提供
集邦科技22日公布2024年4月下旬面板報價。圖／集邦提供

集邦科技（TrendForce）22日公布4月下旬面板報價，其中，55吋以下電視面板需求顯露疲軟跡象，65吋以上大尺寸電視受惠於運動賽事接續登場，推升需求成長，令報價續漲。IT用面板中，以監視器面板漲幅擴大；NB面板則是呈漲跌互見的走勢。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板4月需求開始出現疲軟的跡象，55吋以下需求走弱的訊號較為明顯，僅65吋以上大尺寸電視面板需求仍因後續旺季促銷備貨需求而獲得支撐。同時目前面板廠的稼動率仍處於較高的水準，供給能力增加下，面板價格的漲勢開始出現收斂的狀況。以4月份的電視面板價格而言，32吋/43吋/50吋預計上漲1美元，55吋預計上漲2美元，65吋/75吋預計上漲4~5美元。

監視器面板因受到電視面板價格上漲的激勵，面板廠也積極運作，寄望改善MNT面板的獲利水準，3月起成功調漲MNT面板價格。范博毓指出，進入4月後，部分品牌客戶針對消費性機種備貨需求仍強勁，紅海危機所導致的海運時間拉長也迫使部分品牌客戶必須拉高庫存水位並提前備貨，加上來自電視面板需求好轉所造成的產能排擠風險依然存在，因此預期4月MNT面板價格將持續維持漲勢，且漲幅可望擴大。以Open Cell面板來看，主流尺寸23.8吋與27吋預計調漲0.7美元，而以面板模組來看，21.5吋與23.8吋預計調漲0.5美元，27吋預計調漲0.4塊美元

至於筆記型電腦用面板在度過第1季的淡季之後，范博毓說，4月來自品牌客戶的需求依然疲弱，未如預期開始出現強而有力的反彈，因為需求疲弱，供給端上各面板廠對漲價態度的堅持與否就出現明顯落差，也讓面板廠在NB面板價格上不容易營造出與TV及MNT面板價格類似的上漲格局。在漲價共識不易成型下，NB面板價格依然在谷底盤旋，以4月來看，預期僅TN面板機種因為價格偏低，有機會微幅調升1美元之外，IPS面板機種大都仍維持持平趨勢，16:10面板機種則維持在持平至小跌0.2美元不等的態勢。

NB 電視面板

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