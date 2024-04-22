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鴻海響應RE100 承諾2040年全球廠區100%使用綠電

中央社／ 台北22日電

今天是世界地球日，鴻海宣布響應RE100倡議，承諾在2040年全球廠區將100%使用綠電。鴻海指出，2023年綠電使用占比已超過40%，未來也會逐年持續增加。

鴻海下午透過新聞稿表示，RE100是由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計劃（CarbonDisclosure Project, CDP）主導的全球再生能源倡議，匯聚全球影響力企業，以電力需求角度，共同努力提升使用綠電的友善環境，加入RE100的企業，必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提報使用進度。

鴻海董事長劉揚偉表示，推動永續路徑上，鴻海會持續不斷尋找適合的國際標準，希望藉由主動響應RE100，讓供應鏈以及合作夥伴重視永續經營，鴻海也會分享在各地推動綠能的經驗，與各界合作，讓產業運用綠能的同時共榮成長，最終實現鴻海營運的雙E方程式「永續經營=EPS+ESG」。

鴻海說明，2022年在環境領域的8項長程目標，鴻海已公開承諾2030年達成50%綠電目標。2023年，鴻海的綠電使用占比已超過40%，未來也會逐年持續增加。

鴻海指出，集團營運遍布全球24個國家地區，擁有205個廠房和辦公室據點，承諾100%綠電使用，須克服各地區、各國家可再生能源資源及配套法規不一的各項挑戰。

鴻海表示，將運用能效提升、自建太陽能發電站、綠電（PPA）使用、綠證購買、綠能基金投資等多元措施，並建立短、中、長期的規劃，積極開發各種可再生能源使用。

綠電 鴻海

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