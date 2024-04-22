蘋果供應鏈大洗牌 台廠二進四出
蘋果公布2023會計年度供應鏈名單，台廠總計二進四出、陸廠八進四出；其中，南電（8046）、金箭印刷集團擠入供應鏈名單，而聯詠（3034）、南亞科（2408）、嘉澤（3533）、鈦鼎科技則遭剔除，不在名單內。
蘋果每年都會公布供應鏈名單，本次名單涵蓋蘋果前98%的供應商，供應品項範圍涵蓋材料、製造、組裝等。值得注意的是，南電睽違多年後，再次重返蘋果供應鏈名單，而聯詠僅維持1年，隔年就遭剔除。
另一方面，印度塔塔旗下塔塔電子因收購緯創（3231）印度廠，首度入列蘋果供應鏈名單，外界解讀，此為蘋果全球供應鏈布局的象徵，未來印度企業在蘋果供應鏈是否有擴大跡象，將值得關注。
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