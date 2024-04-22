台星 AI 與科技論壇 近百位市場參與者及投資機構熱烈報名參與

臺灣證券交易所上周五（4月19日）假新加坡交易所舉辦臺星AI與科技論壇，由臺灣證交所董事長林修銘與新加坡交易所總裁羅文才共同揭開序幕，逾70位市場參與者及投資機構熱烈參與，標誌著臺星資本市場合作的全新里程碑。

林修銘致詞時表示：「台灣與新加坡長期以來在市場監理、新商品、碳權交易平台與共同行銷等各方面分享經驗與合作，這次感謝新加坡交易所的協助，讓我們能有這個機會與市場參與者溝通，傳達台灣資本市場的韌性與堅強」。

這次活動，首先由新加坡交易所介紹新加坡的資本市場現況，接續由臺灣證交所針對臺灣創新板進行專題演講，除介紹台灣資本市場優勢外，並藉由以大帶小方式，以鴻海（2317）等高知名度上市公司出席吸引投資人與會，增加其他上市公司曝光機會。

後續則由高盛證券大中華科技產業研究主管張博凱，以「AI: Debates, Application, andInvestment」為題進行專題演講，進一步探討生成式人工智慧（AI）橫空出世後，台灣所扮演的關鍵角色。張博凱分享了從應用端看AI需求，以及供應鏈中的機會和AI生態系的受益者。

活動重頭戲為張博凱分析師及鴻海發言人巫俊毅的爐邊對談，雙方針對 「全球機會與展望」進行深入的意見交換。雙方在對談中就AI的需求、系統整合商的競爭力、全球供應鏈的多元化，以及鴻海對其全球客戶的供應情況等議題進行討論。

證交所指出，此次對談不僅凸顯AI技術在台灣發展的潛力，也為參與活動的市場參與者及投資機構提供寶貴的見解。