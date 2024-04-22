2024誠美材料攜最新技術亮相 Touch Taiwan

偏光片大廠誠美材料（4960）在24日開展的觸控展上，將展示其最新技術和創新解決方案。誠美材表示，將以獨特的展品特色和創新應用呈現給來自世界各地的參觀者；將展示節能產品、車載應用、防窺應用以及校園競賽（再生永續）四大主題最新成果。

其中，在節能產品方面，誠美材將展示節能產品應用偏光片/光學膜，本次展出半穿反和膽固醇液晶與電子紙等節能顯示器。不僅具有卓越的光學性能，相比傳統顯示器更可以有效節省能源。戶外顯示器市場是極具挑戰性的領域，但通過與SHARP的合作開發55吋半穿反戶外顯示器，將看到一種全新的節能解決方案。

明亮的陽光下工作，通常意味著需要更高的能量消耗。半穿反偏光片可以在保持顯示效果清晰的同時，降低背光模組所需的功率，進而有效節省能耗，與一般戶外高亮度顯示器相比，能耗僅為1/10，且減少系統因為高亮度所需的散熱設計，降低對環境的影響，符合現代社會對環保節能的迫切需求。

為迎接起飛的車載市場，誠美材也將展示高階補償膜產品應用於Mini LED背光，以及車載防窺與HUD（抬頭顯示器）相關的解決方案。公司表示，今年特別推出高階補償膜，解決Mini LED在大視角漏光的問題。車載偏光片集合廣視角補償技術，並符合歐規OEM5.0、高耐候95度/105度等要素，能為車載顯示器帶來更清晰、更生動的畫面，提升用戶的駕駛體驗。

此外，針對車載防窺與HUD相關的光學需求，提供防窺膜與HUD光學膜技術。車載防窺技術可以有效保護駕駛和乘客的隱私安全，同時HUD技術則可以為駕駛提供即時的行車信息，幫助駕駛專注於道路，提升行車安全性。

在防窺應用方面，誠美材與美國Rain Technology合作，將展示車載、POS機和筆記型電腦等領域的防窺應用解決方案。這些解決方案主打「一鍵在手，隱私，即刻上鎖」，通過防窺膜與高穿透率偏光片結合Rain光學顯示器防窺設計方案，能有效保護用戶隱私，並且提高產品的安全性和便利性。

藉由防窺膜來控制顯示器的視角及整合面板相關技術，使用者只要一鍵切換相當便利，透過搭配高穿透率偏光片 使面板亮度與色彩更佳完善，不因加入防窺效果而受影響。此技術除可應用在Notebook產品以外，也因應車載顯示器大尺寸一體化的趨勢，將防窺技術調整應用於左右方向的可視野範圍，讓副駕駛座享受影音娛樂，也不致影響駕駛人，讓行車除了有娛樂性以外，也兼顧安全性。