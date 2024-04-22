友達集團厚植綠色解方 以科技賦能減碳永續助力邁向淨零之路

友達（2409）連續四年參展Touch Taiwan淨零碳排與新能源專區，策展主軸從深耕循環經濟角色推廣大眾環保意識，到價值轉型轉化多元解決方案為綠色解方，從公眾教育理念進一步落地於企業服務，展現豐富永續能量。

今年友達以「Beyond ESG．Infinite Possibilities」為主軸，聯合能源事業、FindARTs數位藝術專案室及旗下子公司友達宇沛、友達數位、麻布山林，展出智慧碳排管理、智慧能源管理及環境循環共生等一系列永續解決方案，以科技賦能減碳永續；更呼應綠色會展趨勢，以環保理念進行展區設計與施工，此ESG展位活動的碳排放，將使用友達自有碳權進行抵換，達成友達首場「零廢棄與碳中和」展覽。友達落實永續生活態度，期許以顯示產業領航者之姿，同時兼顧策展效益與綠色實踐，以發揮產業ESG影響力。

智慧化能源管理與碳排監控 助力產業邁步淨零之路

隨著全球推動建築淨零力道提升，優化建築能效商機看俏，友達宇沛「智慧樓宇管理平台」運用AIoT串接工廠與辦公大樓中與能源效率相關之照明、空調、消防、能源管理等系統設備，即時蒐集周圍環境數據，分析碳排放量及監控異常，達到主動式節能，為淨零建築奠下基礎。

而以協助企業布局智慧製造見長的友達數位，打造「智慧能源管理系統 iFEMS」，採一對多邊緣電量採集裝置，能大幅降低佈建成本；並透過用電熱點分析與管理，提升能源管理效率與幫助制定改善決策。目前已導入玻璃、光電以及金屬扣件產業應用，成功減少30%能源建置費用與70%抄表人力工作，並提升50%管理效率。

邁向永續淨零，再生能源扮演必要角色。友達能源事業提供智慧能源管理、太陽能監控管理、全方位電廠建置及運維解決方案，並以豐富的案場經驗為基礎，於太陽光電廠導入「SunVeillance太陽能智慧雲端監控管理系統」，全台監控2.7GW太陽能電站，擁有管理超過6000案場的經驗，透過AI人工智慧取代人力檢視，除進行發電監控管理，另包括異常原因分析、AI派工及自動驗收等達到全運維管理流程自動化，並採用頂級規格資安防護措施，確保電廠持續於有效且安全環境下運作。

廢木重生 攜手社企創造環境共生循環

友達關注生物多樣性，長期在全台廠區植林護林，呼應SDG15陸域生態精神；另以循環理念思考樹木修枝後的價值再造，與社創合作，攜手「木酢達人」，將修伐下來的枯枝，經過晾曬、加工、進窯炭化後，製成對環境友善的洗沐清潔產品及炭藝品，為兼具資源永續與循環經濟響應SDG12負責任生產與消費的最佳體現，亦串聯社創及企業的供需兩端，擴大永續消費的影響力，獲經濟部「2023 Buying Power環境永續組」特別獎肯定。

3R原則實現零廢棄 運用自有碳權達成碳中和展覽

友達於Touch Taiwan 2024之全展位，包括Display與ESG展位，皆響應綠色會展目標，於今年導入循環經濟理念。其中，在ESG展位，參考國際標準「ISO 20121永續性活動管理系統」精神，及參照經濟部「永續會展指南」，遵守3R（Reduce, Reuse, Recycle）原則，減少一次性施作材料，運用鋁柱、甘蔗板、系統組合材料、二手地毯、LED燈具搭建展場；內容展示方面結合環保宣影布與數位化手法，取代海報輸出，展場中用來裝潢與搭建結構的硬體材料均能回收使用，實踐零廢棄物的綠色展覽。此ESG展位盤點從佈展到開展期間人員差旅、貨物運輸、飲食、場館能資源使用、裝潢製作物產生之碳排放，並以友達早期參與環保署（現為環境部）專案所獲得之碳權向氣候署申請註銷，實現碳中和展覽。